السباق ما زال مستمرا.. ثنائية أوسيمين تقود نابولي لتخطي عقبة أودينيزي

السبت، 19 مارس 2022 - 17:57

كتب : FilGoal

أوسيمين يحتفل بهدفه أمام أودينيزي

قلب نابولي تأخره أمام أودينيزي بهدف لفوز بهدفين ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري الإيطالي.

ويدين البارتينوبي بالفضل لمهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين صاحب الهدفين.

تقدم أودينيزي أولا عن طريق جيرارد ديلوفيو في الدقيقة 22 من تمريرة روربيرتو بيريرا.

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وفي الشوط الثاني، عادل فيكتور أوسيمين النتيجة برأسية بعد عرضية ماريو روي مع الدقيقة 52.

وعاد المهاجم النيجيري ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من جيوفاني دي لورينزو.

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ورفع أوسيمين رصيده لـ11 هدفا في الموسم ليكون أول لاعب نيجيري يسجل أكثر من 10 أهداف في موسمين مختلفين طوال تاريخ الدوري الإيطالي.

وأصبح أوسيمين رابع لاعب إفريقي يصل لهذا الرقم بعد جورج وياه وصامويل إيتو ومحمد صلاح.

الفوز رفع رصيد نابولي للنقطة 63 بنفس رصيد ميلان الذي يواجه كاليري مساء اليوم الأحد.

ويلعب إنتر ميلان القطب الثالث في صراع اللقب مع فيورنتينا وفي رصيده 59 نقطة مع مباراة أقل من نابولي وميلان.

نابولي أودينيزي الدوري الإيطالي فيكتور اوسيمين
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