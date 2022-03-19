الدرجة الثانية - خسارة زد ومطاردة كفر الشيخ لصدارة بحري

أقيمت اليوم مباريات الجولة 23 في مجموعات الصعيد والقاهرة وبحري ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية، حيث انتصر كفر الشيخ على المنصورة بهدفين مقابل هدف وحيد.

سجل محمد عبد الرازق وإبراهيم السامولي لكفر الشيخ، بينما سجل محمود عفروتو للمنصورة، ليرتفع رصيد الفريق إلى 41 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأوليمبي المتصدر.

وتستأنف غدا منافسات مجموعة بحري بمباراة دكرنس مع الحمام، ثم يوم الأربعاء بمباراة سبورتينج مع دمنهور..

وفي مجموعة القاهرة تغلب الإنتاج الحربي على زد بهدفي بدر موسى ومحمد نصر، في اللقاء الأول لسمير كمونة مدرب زد الجديد، ليرتفع رصيد الإنتاج إلى 28 نقطة.

وفي مجموعة الصعيد فاز تليفونات بني سويف على ملوي بهدفين مقابل هدف، حيث سجل محمد أشرف وعبدالرحمن بودي "ركلة جزاء" للتليفونات، بينما سجل أنور أنور لملوي، ليرتفع رصيد تليفونات بني سويف إلى 30 نقطة.

وانتصر بترول أسيوط على قنا بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل محمود كمال "هدفين" وعلي الفرارجي للبترول، بينما سجل حسن ديالو لقنا، ليرتفع رصيد أسيوط إلى 43 نقطة.

وفاز الألومنيوم على سوهاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل طلبة محمد وإبراهيم عبد العزيز ومحمد إسماعيل، بينما سجل مؤمن محسن ومحمد فوزي عدفي سوهاج، ليرتفع رصيد الألومنيوم إلى 43 نقطة.

وتستكمل غدا لقاءات مجموعة الصعيد بمباراتي كيما أسوان مع الاعلاميين وطامية مع المدينة المنورة، ويوم الثلاثاء يلعب الفيوم مع المنيا، وأخيرا يوم الاربعاء تختتم الجولة بمباراة ديروط مع البداري.