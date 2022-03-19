فرنسا تعلن استدعاء جيرو بدلا من بنزيمة
السبت، 19 مارس 2022 - 16:47
كتب : FilGoal
أعلن منتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب المدير الفني للفريق استدعاء أوليفييه جيرو للقائمة بدلا من كريم بنزيمة للإصابة.
وأشار الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الفرنسي إلى أن بنزيمة لن يتمكن من المشاركة في وديتي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا بسبب إصابته في الساق.
وبناء عليه تقرر استدعاء مهاجم ميلان أوليفييه جيرو.
ويواجه منتخب فرنسا منافسه كوت ديفوار يوم 25 مارس الجاري وبعد أربعة أيام سيلاقي جنوب إفريقيا.
وكان كارلو أنشيلوتي أعلن إصابة بنزيمة في لقاء ريال مدريد ضد مايوركا في باطن القدم اليسرى.
أما بالنسبة لجيرو صاحب الـ35 عاما فهو سجل 46 هدفا وصنع 12 آخرين في 110 مباراة خاضها مع الديوك الفرنسية.
وخلال الموسم الجاري مع ميلان سجل 11 هدفا وصنع ثلاثة في 28 مباراة شارك فيها.
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