قائمة الكونغو الديموقراطية - بقيادة مبوكاني.. كوبر يختار 27 لاعبا لمواجهتي المغرب

اختار الأرجنتيني هيكتور كوبر قائمة تضم 27 لاعبا لتمثيل الكونغو الديموقراطية في مواجهتي المغرب بالمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

وشهدت القائمة غياب والتر بواليا مهاجم الأهلي المُعار لصفوف السيلية القطري، وكازادي كاسينجو مهاجم طلائع الجيش.

ويقود ديومارسي مبوكاني الهداف التاريخي للفهود صاحب الـ 22 هدفا، القائمة التي تسعى للعودة لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1974.

وجاءت قائمة الكونغو الديموقراطية:

حراسة المرمى: جويل كايسومبا )لاعب حر) – هيرفي لومبوتو (موتيما بيمبي الكونغولي) – ليونيل مبيسي (روديز الفرنسي)

الدفاع: مارسيل تيسيراند (فناربخشة التركي) – جوردان إكوكو (لودوجريتس البلغاري) – كريستيان ليونداما (جالاتاسراي التركي) – سانشيل مبيمبا (بورتو البرتغالي) – ديورمارسي موكوكو (الدفاع الحسني الجديدي المغربي) – جلودي نجوندا – أرثر ماسواكو (وست هام الإنجليزي) – كريس مافينجا (تورنتو الكندي)

الوسط: صامويل باسيتن (ستاندر دو لييج البلجيكي) – جايل كاكوتا (لانس الفرنسي) – إدو كايمبي (واتفورد الإنجليزي) – مارفيل بوب (ستاندر دو لييج البلجيكي) – بول جوزيه مبوكو (كونيا سبور التركي) – نيسكينس كيبانو (فولام الإنجليزي) – بيلي مبانزو (لوتون تاون الإنجليزي) – صامويل موتويسامي (نانت الفرنسي)

الهجوم: ميستشك إيلا (يانج بويز السويسري) – سيدريك باكومبو (مارسيليا الفرنسي) – شادراك أكولو (باردبورن الألماني) – ثيو بوجوندا (جينك البلجيكي) – بن مالانجو (الشارقة الإمارات) – ديومارسي مبوكاني (الكويت الكويتي) – يوان ويسا (برينتفورد الإنجليزي) – يانيك بولاسي (ريزا سبور التركي).

ويلتقي منتخب الكونغو مع نظيره المغربي يومي 25 و29 مارس الجاري.