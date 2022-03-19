بيان من الاتحاد العراقي: سندافع عن حقنا في اللعب على أرضنا

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بيانا رسميا اليوم السبت أكد خلاله نيته الدفاع عن حقه في خوض مباراة الإمارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 على أرضه في بغداد.

وأكد الاتحاد العراقي أن التقارير الأمنية كانت تشيد بحالة الاستقرار التام في بغداد وأنه خاطب نظيره الدولي "فيفا" للعدول عن قراره بمواجهة الإمارات في أرض محايدة وهي السعودية.

وجاء بيان الاتحاد العراقي كالتالي:

يؤكدُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم أنه سيبقى مدافعاً عن حقهِ باللعبِ في أرضه بعد قرارِ رفع الحظر الدوليّ عن ملاعبنا، وهذه من أولوياته، ولن يتنازلَ عن مُكتسبٍ جاءَ بعد سنواتٍ طويلةٍ من الحظر الدولي، ووفقاً لذلك فإن قرار الإتحاد الدوليّ اللعب أمام الإمارات في التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم ٢٠٢٢ في أرضٍ محايدةٍ تم اختيارها في السعودية يعدُ صدمةً كبيرةً وغير مُنصفٍ وظالماً ومُجحفاً بحق كرةِ القدم العراقيّة، ولم يَستند إلى الحقائق الموجودةِ على أرضِ الواقع، إذ إن التَقارير الأمنيّة كانت ممهورةً بالإشادةِ وحالةِ الاستقرار التامّ والأمن المُستتب، وبعد وصولِ القرار الأولي أرسلَ الاتحاد العراقيّ رسالةً بمضمونٍ قوي وقانوني ورصينٍ إلى الاتحادِ الدولي من أجل العُدولِ عن قراره، وإنه في حالِ تَثبيت القرار من الفيفا فإن اتحاد الكرة سيتجه على إثره إلى محكمةِ كاس للدفاعِ عن حقه برفضه اللعب خارج أرضه لوجود مُقوماتِ النجاح والأمن في ملاعبنا، والتجاربُ السابقةُ تؤكدُ ذلك، وآخرها مُباراة منتخبنا الوطني ونظيره الزامبي التي أقيمت في ملعب المدينة الدولي ببغداد في (٢٠٢٢/٣/١٨) التي حضرها (٢٥) ألفَ متفرج، وجرت بانسيابيةٍ ودرجةٍ عاليةٍ من التَنظيم المميز، وعلى إثر ذلك يؤكدُ الاتحاد العراقيّ أنه اتخذَ التدابيرَ القانونيّة للجوءِ إلى محكمةِ كاس لتثبيتِ حقه في اللعبِ على أرضه، وهو الاستحقاقُ الذي أكدته رسالةُ الفيفا نهاية شباط الماضي.

ماذا حدث؟

لم يلعب منتخب العراق مباراة على أرضه بسبب الحظر المفروض عليه من فيفا منذ عام 2011.

وقبل عدة أسابيع رفع فيفا الحظر وتقرر السماح له بمواجهة الإمارات في بغداد قبل أن يتراجع ويقرر نقل اللقاء لأرض محايدة بسبب عدم استقرار الظروف الأمنية.

وخاض منتخب العراق أمس الجمعة مباراة ودية أمام زامبيا فاز فيها بثلاثة أهداف لهدف في بغداد في ملعب المدينة وسط حضور 25 ألف مشجع.