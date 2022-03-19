لا جازيتا ديلو سبورت: مشادة حامية بين أليجري وديبالا في يوفنتوس

السبت، 19 مارس 2022 - 14:16

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - ماسيليميانو أليجري - يوفنتوس

دار ناقشا حادا بين ماسيميليانو أليجري المدير لفني لـ يوفنتوس وباولو ديبالا لاعب الفريق في مقر تدريبات النادي أمس الجمعة.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن المهاجم الأرجنتيني رفقة الكولومبي خوان كوادرادو التقيا المدير الفني في مكتبه أمس للحديث عن خطة التدريبات والجدول الزمني الموضوع لمران اليوم السبت قبل لقاء ساليرنتيانا في الجولة 30 غدا الأحد.

وأوضح التقرير أن الثنائي طلب تقليل مدة المران وأن ديبالا هو من قاد الحديث مع أليجري، وهو ما أثار غضب المدرب الإيطالي وبدأ المحادثة تتشد.

أخبار متعلقة
سبورت: ديبالا يرغب في الانضمام لـ برشلونة تشكيل قمة إيطاليا - ديبالا وموراتا في قيادة يوفنتوس.. وإبراهيموفيتش على رأس ميلان ديبالا: التجديد لـ يوفنتوس؟ أشياء عديدة تحدث.. ونظرت لصديقي في المدرجات يوفنتوس: ديبالا ليس مصابا

وشعر أليجري بحسب التقرير بالغضب عقب تلقيه ذلك الطلب خاصة أنه يأتي بعد توديع الفريق لدوري أبطال أوروبا إثر الخسارة من فياريال الإسباني.

وأشار التقرير أن ما حدث قد لا يكون له عواقب، إلا أنه يعكس حالة التوتر في معسكر النادي، بالإضافة لضبابية موقف ديبالا من التجديد.

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب القميص رقم 10 مع البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل مع إدارة النادي لاتفاق للتجديد.

ديبالا الموسم الجاري شارك في 28 مباراة وسجل 12 هدفا في جميع المسابقات.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الرابع في الدوري الإيطالي بفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر.

ووضع البيانكونيري قدما في نهاية كأس إيطاليا بعد الفوز ذهابا على فيورنتينا على ملعب أرتيمو فرانكي بهدف دون رد.

الدوري الإيطالي باولو ديبالا يوفنتوس أليجري
نرشح لكم
ماروتا يرفض الحديث عن عودة لوكاكو لـ إنتر ويختار صفقته الأفضل في يوفنتوس لا جازيتا: روديجر اتفق مع يوفنتوس بعشرة لاعبين.. جنوى يحقق فوزه الأول في الدوري منذ 187 يوما إيفرا: أليجري يقدم المعجزات بما يملك في يوفنتوس.. ولا يوجد جودة في الوسط خاصة أرثر التعثر الخامس في أخر ست مباريات.. إنتر يتعادل مع تورينو ويفقد صدارة الدوري نابولي يهزم فيرونا ويواصل مطاردة ميلان على الصدارة كالولو يحافظ بـ ميلان على صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على إمبولي يتسلل خطوة تلو الأخرى.. يوفنتوس يجتاز سامبدوريا بثلاثية ويقلص الفارق مؤقتا
أخر الأخبار
قائمة الكونغو الديموقراطية - بقيادة مبوكاني.. كوبر يختار 27 لاعبا لمواجهتي المغرب 2 دقيقة | تصفيات كأس العالم
بيان من الاتحاد العراقي: سندافع عن حقنا في اللعب على أرضنا 18 دقيقة | الوطن العربي
مباشر في إفريقيا - الزمالك يحل ضيفا على بترو أتليتكو 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إفريقيا - مجموعة الأهلي.. الهلال (0)(0) صنداونز 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل بترو أتليتكو - ليال ويانو يقودان الهجوم أمام الزمالك 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
لا جازيتا ديلو سبورت: مشادة حامية بين أليجري وديبالا في يوفنتوس 42 دقيقة | الدوري الإيطالي
مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (0) - (0) أرسنال.. ضغط من المدفعجية 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: لن أخبركم من سيعوض بنزيمة.. والفوز لن يقصي برشلونة من المنافسة 46 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 2 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 3 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة 4 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو