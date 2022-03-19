لا جازيتا ديلو سبورت: مشادة حامية بين أليجري وديبالا في يوفنتوس

دار ناقشا حادا بين ماسيميليانو أليجري المدير لفني لـ يوفنتوس وباولو ديبالا لاعب الفريق في مقر تدريبات النادي أمس الجمعة.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن المهاجم الأرجنتيني رفقة الكولومبي خوان كوادرادو التقيا المدير الفني في مكتبه أمس للحديث عن خطة التدريبات والجدول الزمني الموضوع لمران اليوم السبت قبل لقاء ساليرنتيانا في الجولة 30 غدا الأحد.

وأوضح التقرير أن الثنائي طلب تقليل مدة المران وأن ديبالا هو من قاد الحديث مع أليجري، وهو ما أثار غضب المدرب الإيطالي وبدأ المحادثة تتشد.

وشعر أليجري بحسب التقرير بالغضب عقب تلقيه ذلك الطلب خاصة أنه يأتي بعد توديع الفريق لدوري أبطال أوروبا إثر الخسارة من فياريال الإسباني.

وأشار التقرير أن ما حدث قد لا يكون له عواقب، إلا أنه يعكس حالة التوتر في معسكر النادي، بالإضافة لضبابية موقف ديبالا من التجديد.

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب القميص رقم 10 مع البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل مع إدارة النادي لاتفاق للتجديد.

ديبالا الموسم الجاري شارك في 28 مباراة وسجل 12 هدفا في جميع المسابقات.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الرابع في الدوري الإيطالي بفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر.

ووضع البيانكونيري قدما في نهاية كأس إيطاليا بعد الفوز ذهابا على فيورنتينا على ملعب أرتيمو فرانكي بهدف دون رد.