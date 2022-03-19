مؤتمر أنشيلوتي: لن أخبركم من سيعوض بنزيمة.. والفوز لن يقصي برشلونة من المنافسة

السبت، 19 مارس 2022 - 14:12

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد - إنتر

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد غياب لاعبيه كريم بنزيمة وفيرلان ميندي عن مواجهة برشلونة المرتقبة مساء الأحد في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وقال الإيطالي في مؤتمر صحفي:"بنزيمة وميندي لن يلعبا، ولن ينضما أيضا إلى معسكر منتخب فرنسا. سيبقيان في مدريد".

وواصل "لن أجازف ببنزيمة، لم نجازف أبدا. في باريس لم نجازف به، لعب لأنه كان جاهزا. لا يمكن الدفع به غدا لأنه لم يتدرب، لا يزال مصابا".

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وأضاف "حددت من سيعوض بنزيمة في الملعب، لكني لن أخبركم. فوزنا لن يعني خروج برشلونة من المنافسة، لأنهم سيقاتلون للنهاية".

واستمر مدرب ميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي السابق "برشلونة تحسن كثيرا مع شابي. نستطيع الفوز بدون بنزيمة، في غيابه علينا الحفاظ على النسق وإيجاد حلول مختلفة".

وأردف بطل دوري أبطال أوروبا في 2003 و2007 و2014 "علاقتي باللاعبين لا تزال مثل شهر العسل، أنا سعيد معهم وأشعر باحترام الجميع، كلهم محترفون".

ويسعى فريق المدرب كارلو أنشيلوتي لتوسيع الفارق في الصدارة مع برشلونة ثالث الترتيب.

ويتصدر ريال مدريد بـ66 نقطة ويليه إشبيلية بـ56 نقطة ثم برشلونة بـ51 نقطة.

ولبرشلونة لقاء مؤجل.

وينطلق اللقاء الساعة 10 مساء الأحد وتنقله قناة beIN Premium 1.

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