ماروتا يرفض الحديث عن عودة لوكاكو لـ إنتر ويختار صفقته الأفضل في يوفنتوس

رفض جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي الحديث عن إمكانية عودة البلجيكي روميلو لوكاكو لصفوف الفريق الموسم المقبل.

والتقى ماروتا بمجموعة من الطلاب في مقر صحيفة "كورييري ديلا سيرا" متحدثا عن أهداف الفريق في الموسم الجاري والكرة الإيطالية.

وقال ماروتا: "التراجع الحالي لن يؤثر على أهداف الفريق وهو حصد لقبي الدوري وكأس إيطاليا".

ووصل إنتر لنصف نهائي كأس إيطاليا وتعادل ذهابا بدون أهداف مع ميلان، فيما يحتل المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن ميلان في الدوري الإيطالي وله مباراة مؤجلة.

وردا على ما تحتاجه الكرة الإيطالية للنمو قال: "تريد إعادة تهئية، بدءا من صناع القرار في رابطة الدوري والتي تؤخذ قراراتها بشكل هامشي، على الرغم من أنها عنصر القيادة"، كما شعر أن الرياضة يجب أن يكون لها "وزارة مخصصة" في إيطاليا.

ورفض ماروتا بحسب الصحيفة الحديث عن أي عودة محتملة للوكاكو لصفوف النادي عقب رحيله إلى تشيلسي مقابل 115 مليون يورو.

وكان لوكاكو قد صرّح من قبل أنه يفتقد الأجواء في إنتر بعدما قضى عامين في صفوف النيراتزوري توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي.

وكشف أهم صفقة أتمها لصفوف يوفنتوس: "بالنسبة إلى القيادة فهو أندريا بيرلو".

وساهم انضمام بيرلو يوفنتوس في حصد لقب الدوري الإيطالي والعودة للسيطرة على الألقاب المحلية دامت لـ 9 مواسم متتالية.