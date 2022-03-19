اقتراح من فينجر لاحترام الحكام: يسمع كل المشاهدين مناقشاتهم في المباريات

من أجل المزيد من الاحترام للحكام طالب آرسين فينجر مدرب أرسنال التاريخي والمدير الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باستخدام طاقم التحكيم للميكروفونات لسماع مناقشاتهم علنا في قراراتهم.

وتحدث فينجر لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "في البداية أود القول إننا سنمر بمرحلة وسيطة فهناك حاجة في المجتمع ومطالبة بالشفافية ولا أعتقد أننا سنهرب من الأمر طويلا".

وواصل "في الوقت الحالي بعدما تحدث مع الحكام الذين لديهم القليل من القلق بشأن الأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة ولا يتواجدون في الكؤوس الأوروبية فأنت تعلم أن الأمر بسيط دائما".

وتابع "في غرفة الفيديو دائما يتعلق الأمر بالترجمة الفورية ومن اتخذ القرار النهائي، وما إذ كان هناك تأثير كبير من هذا أو ذلك، فقد يفتح ذلك المزيد من المناقشات".

وأكمل فينجر "أعتقد أن الحكام يتفقون في الوقت الحالي على أهمية شرح سبب اتخاذهم القرار وستكون الخطوة التالية بالتأكيد أنه يصبح أكثر شفافية تماما".

وأردف "أنا لست ضد الأمر وحقيقة أنا لست ضد سماع كل شيء".

وأتم فينجر "ربما يكون أفضل شيء لعلاج عدم احترام الحكام هو أن نسمع ما يقوله اللاعبون للحكام كذلك".