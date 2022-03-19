اقتراح من فينجر لاحترام الحكام: يسمع كل المشاهدين مناقشاتهم في المباريات

السبت، 19 مارس 2022 - 13:22

كتب : FilGoal

فينجر - أسطورة أرسنال

من أجل المزيد من الاحترام للحكام طالب آرسين فينجر مدرب أرسنال التاريخي والمدير الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باستخدام طاقم التحكيم للميكروفونات لسماع مناقشاتهم علنا في قراراتهم.

وتحدث فينجر لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "في البداية أود القول إننا سنمر بمرحلة وسيطة فهناك حاجة في المجتمع ومطالبة بالشفافية ولا أعتقد أننا سنهرب من الأمر طويلا".

وواصل "في الوقت الحالي بعدما تحدث مع الحكام الذين لديهم القليل من القلق بشأن الأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة ولا يتواجدون في الكؤوس الأوروبية فأنت تعلم أن الأمر بسيط دائما".

أخبار متعلقة
غياب مصطفى محمد وكريم حافظ عن مباريات الجولة 30 من الدوري التركي هل يغيب الهداف أمام برشلونة؟ بنزيمة خارج آخر حصة تدريبية لـ ريال مدريد قبل الكلاسيكو قرارات رادعة من الشرطة الإنجليزية على المشجع الذي اقتحم مباراة إيفرتون ونيوكاسل

وتابع "في غرفة الفيديو دائما يتعلق الأمر بالترجمة الفورية ومن اتخذ القرار النهائي، وما إذ كان هناك تأثير كبير من هذا أو ذلك، فقد يفتح ذلك المزيد من المناقشات".

وأكمل فينجر "أعتقد أن الحكام يتفقون في الوقت الحالي على أهمية شرح سبب اتخاذهم القرار وستكون الخطوة التالية بالتأكيد أنه يصبح أكثر شفافية تماما".

وأردف "أنا لست ضد الأمر وحقيقة أنا لست ضد سماع كل شيء".

وأتم فينجر "ربما يكون أفضل شيء لعلاج عدم احترام الحكام هو أن نسمع ما يقوله اللاعبون للحكام كذلك".

فينجر فيفا
نرشح لكم
لا جازيتا ديلو سبورت: مشادة حامية بين أليجري وديبالا في يوفنتوس مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (0) - (0) أرسنال.. ضغط من المدفعجية تشكيل أرسنال – النني على مقاعد البدلاء.. وساكا ولاكازيت يقودان الهجوم ضد أستون فيلا ماروتا يرفض الحديث عن عودة لوكاكو لـ إنتر ويختار صفقته الأفضل في يوفنتوس غياب مصطفى محمد وكريم حافظ عن مباريات الجولة 30 من الدوري التركي قرارات رادعة من الشرطة الإنجليزية على المشجع الذي اقتحم مباراة إيفرتون ونيوكاسل لا جازيتا: روديجر اتفق مع يوفنتوس بعشرة لاعبين.. جنوى يحقق فوزه الأول في الدوري منذ 187 يوما
أخر الأخبار
قائمة الكونغو الديموقراطية - بقيادة مبوكاني.. كوبر يختار 27 لاعبا لمواجهتي المغرب 2 دقيقة | تصفيات كأس العالم
بيان من الاتحاد العراقي: سندافع عن حقنا في اللعب على أرضنا 17 دقيقة | الوطن العربي
مباشر في إفريقيا - الزمالك يحل ضيفا على بترو أتليتكو 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إفريقيا - مجموعة الأهلي.. الهلال (0)(0) صنداونز 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل بترو أتليتكو - ليال ويانو يقودان الهجوم أمام الزمالك 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
لا جازيتا ديلو سبورت: مشادة حامية بين أليجري وديبالا في يوفنتوس 42 دقيقة | الدوري الإيطالي
مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (0) - (0) أرسنال.. ضغط من المدفعجية 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: لن أخبركم من سيعوض بنزيمة.. والفوز لن يقصي برشلونة من المنافسة 46 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 2 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 3 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة 4 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو