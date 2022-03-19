غياب مصطفى محمد وكريم حافظ عن مباريات الجولة 30 من الدوري التركي

يغيب مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي عن فريقه في مواجهة جازينتيب في الجولة 30 من الدوري التركي، وكذلك كريم حافظ ظهير أيسر مالاتيا سبور.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي كريم حافظ النادي : مالاطيا سبور

ويحل جالاتاسراي ضيفا على منافسه بدون الدولي المصري بسبب تراكم البطاقات.

وبحسب موقع "ستار" التركي فأن مصطفى محمد يغيب رفقة عمر بيرام عن صفوف فريقه.

وتحصل مصطفى محمد على 4 بطاقات صفراء في الدوري التركي الموسم الحالي، آخرها كان ضد بيشكتاش في الجولة الماضية والتي صنع خلالها هدفين.

وشارك مصطفى محمد الموسم الجاري بقميص الأسود في 36 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات.

وفي نفس الجولة يغيب أيضا كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور عن مواجهة قاسم باشا في الدوري التركي بسبب تراكم البطاقات أيضا.

ووصل عدد الإنذارات التي أشُهرت في وجه الظهير الأيسر المصري في الدوري التركي لـ 8، ليغيب عن صفوف فريقه للمرة الثانية بسبب تراكم البطاقات.

وشارك كريم حافظ الموسم الجاري في 26 مباراة بين الدوري وكأس تركيا ولم يساهم في أي هدف حتى الآن.

يذكر أن كارلوس كيروش قد أعلن ضم الثنائي لقائمة منتخب مصر لمواجهتي السنغال في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.