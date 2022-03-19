هل يغيب الهداف أمام برشلونة؟ بنزيمة خارج آخر حصة تدريبية لـ ريال مدريد قبل الكلاسيكو

السبت، 19 مارس 2022 - 12:44

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

غاب كريم بنزيمة نجم ريال مدريد عن مران فريقه اليوم السبت في مقر تدريبات النادي في مدريد عاصمة إسبانيا.

وبذلك تتقلص فرصة ظهوره في الكلاسيكو يوم الأحد ضد ضيفه برشلونة لحساب الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ولم يظهر مهاجم فرنسا في مران الفريق الذي نشره النادي بالفيديو عبر حسابه الرسمي.

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ويأمل ريال مدريد لحاق هداف الموسم الجاري من الدوري بالمباراة المرتقبة على ملعب سانتياجو برنابيو لكن الإصابة قد تحرمه مواجهة رجال المدرب شابي هيرنانديز.

ويسعى فريق المدرب كارلو أنشيلوتي لتوسيع الفارق في الصدارة مع برشلونة ثالث الترتيب.

ويتصدر ريال مدريد بـ66 نقطة ويليه إشبيلية بـ56 نقطة ثم برشلونة بـ51 نقطة.

ولبرشلونة لقاء مؤجل.

وينطلق اللقاء الساعة 10 مساء الأحد وتنقله قناة beIN Premium 1.

ريال مدريد بنزيمة الكلاسيكو برشلونة الدوري الإسباني
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