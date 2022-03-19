لا جازيتا: روديجر اتفق مع يوفنتوس

وافق أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي على الانتقال لصفوف يوفنتوس بداية الموسم المقبل.

أنطونيو روديجر النادي : تشيلسي

وحسبما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية في تقرير فإن المدافع الألماني اتفق مع البيانكونيري على التوقيع على عقد لمدة أربع سنوات.

وينتهي تعاقد صاحب الـ28 عاما مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري.

وفي ظل قرار تجميد تشيلسي من الحكومة الإنجليزية بسبب ملكية الروسي رومان أبراموفيتش له وعقب غزو بلاده لأوكرانيا أصبح غير ممكنا تجديد تعاقد روديجير.

إذ أن قرار التجميد يمنع تشيلسي من إنفاق الأموال وبالتالي لا يحق له التجديد لروديجير.

هذا بالإضافة لسيزار أزبليكويتا وأندرياس كريستنسين.

وخاض روديجير مع تشيلسي 190 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع سبعة آخرين.

وتوج روديجير مع تشيلسي بكأس العالم للأندية دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي والسوبر الأوروبي.