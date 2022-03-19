ناصر ماهر يكشف علاقته بـ موسيماني ويوجه له رسالة: لم يسجل أحد في الأهلي هاتريك مثلي

وجه ناصر ماهر لاعب فيوتشر رسالة إلى بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي لـ الأهلي، بعدما رحل الأول عن صفوف النادي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ويتألق ناصر ماهر بقميص فيوتشر الموسم الجاري، إذ سجل ثلاثة أهداف في مواجهة سموحة الأخيرة بالدوري المصري.

وتحدث ناصر ماهر عن الموسم الماضي وعلاقته مع موسيماني قبل الرحيل صوب فيوتشر.

وقال ناصر ماهر عبر أون تايم سبورتس 2: "الإصابة أثرت على بدايتي مع الأهلي وبسببها غبت 4 أشهر عقب العودة من الإعارة مع سموحة، سيد عبد الحفيظ كان يساعدني ومحمود الخطيب رئيس النادي كان مهتما بي عقب إصابتي وحجز لي موعدا مع الطبيب وتفاجأت بوجوده في التاسعة صباحا معي أثناء لقاء الطبيب".

وأضاف "اشتكيت لسيد عبد الحفيظ بعد عودتي من الإصابة بأسبوعين بسبب طريقة التعامل من المدير الفني، ولم اتحدث مع موسيماني سوى مرة واحدة الموسم الماضي".

وأردف "مباراة سيمبا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال كانت تحصيل حاصل وحينها لم أكن قد لعبت منذ 4 أشهر، قبل المباراة بيوم أخبرني عبد الحفيظ أن أتجهز لاحتمال المشاركة في جزء من المباراة".

وواصل "بعد نهاية المران علمت بوفاة جدتي وفضلت البقاء في المعسكر وعدم السفر وحضرّت نفسي للمباراة، وقبل إعلان التشكيل علمت أنني خارج القائمة، شعرت بالصدمة والضيق وقررت الرحيل، موسيماني أخبرني (لو مشيت متجيش النادي تاني)، فقلت له موافق".

وأكمل "عبد الحفيظ جلس معي حتى صافرة بداية اللقاء، وقال لي أنا أشعر بما يدور داخلك وأني لدي حق وطالبني بإخراج غضبي، لم أعُاقب وتدربت اليوم التالي بشكل طبيعي".

وتابع "بعد ما حدث شاركت أمام النصر في الكأس ولعبت في مركز لاعب الوسط المدافع ولم أمانع رغم أنها أول مباراة لي منذ الإصابة، بعد ذلك شاركت لمدة 10 دقائق أمام الزمالك ثم 15 دقيقة ضد إنبي وموسيماني أشاد بي بعدها وقال لي (أنت كويس) في المباراة التالية ضد الاتحاد كنت خارج القائمة".

وأردف "أمام الجونة وجدت نفسي أساسيا كصانع ألعاب وهي المباراة الوحيدة التي بدأتها في الدوري والأخيرة التي خضتها مع الأهلي في الدوري الموسم الماضي، عقب صافرة نهاية الشوط الأول، كنت أعلم أنه سيتم استبدالي".

وواصل "دخلت قائمة المحلة وخسرنا ولم أشارك، المباراة التالية خرجت من القائمة رغم أنني لم أكن سببا في الخسارة الماضية".

وأردف "طلبت من عبد الحفيظ أن اتحدث مع موسيماني قبل لقاء السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان، فطالبني تأجيل الأمر لبعد المباراة وتحدثت مع موسيماني وطلبت منه المشاركة حتى لا أفقد فرصة الغياب عن المنتخب الأولمبي في الأولمبياد، فرد عليّ موسيماني أنني أتدرب جيدا لكن أصبر، بعدها لم أدخل قائمة الفريق".

وتابع "شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أخبرني أن سيد عبد الحفيظ قال له إنني أتدرب جيدا رغم عدم مشاركتي مع موسيماني وتواجدت في الأولمبياد".

واستدرك "قبل نهاية الموسم في المران أمام الناشئين أخرجني موسيماني من المران وبعض اللاعبين قالوا لي إنه (زودها معاك)، كان لدي حل أنني أريد النجاح".

وواصل "مع بداية الموسم الجاري وعقب رحيلي، موسيماني التقى أحمد يحيى وكيلي وسأله لماذا لا أشارك مع فيوتشر -حينها كان مصابا بفيروس كورونا-، وموسيماني قال له إنني لن ألعب".

وأتم موجها رسالة للمدير الفني الجنوب إفريقي قائلا: "أقول لموسيماني إنني الآن ساهمت بـ 9 أهداف مع فريقي وأساهم في انتصاره في معظم المباريات وأنا الوحيد الذي سجل هاتريك في الدوري حتى الآن في حين لم يفعل أي لاعب من الأهلي ذلك".