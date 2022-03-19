بعد قول مرتضى إن زوجة موسيماني فاوضت الزمالك.. عبد الحفيظ: لن أربط لسان أحد

السبت، 19 مارس 2022 - 11:10

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي

استنكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي قول مرتضى منصور رئيس الزمالك إن زوجة بيتسو موسيماني مدرب الأول تفاوضت مع أمير مرتضى للعمل في القلعة البيضاء.

وصرح مرتضى قبل أيام، أثناء تقديم جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك الجديد، أن زوجة موسيماني تحدثت مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في النادي.

وسئل عبد الحفيظ عن الأمر ليرد عبر إم.بي.سي مصر "لن أربط لسان أحد. أمر غير منطقي، هذا مدرب يريد الفوز ببطولات، ما الذي سيدفعه للرحيل إلى فريق آخر؟".

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وأضاف "حتى من الناحية المالية، نتحدث عن تقاضيه راتب من الأعلي بين المدربين".

وكشف عبد الحفيظ أن محمد هاني مدافع الأهلي سيخضع لأشعة يوم السبت للتعرف على حالته البدنية بعد إصابته في لقاء المريخ السوداني يوم الجمعة.

وسئل عبد الحفيظ هل يفكر الأهلي في التعاقد مع محمد أبو جبل أو أشرف بنشرقي، ثنائي الزمالك الذي سيرحل عن فريقه قريبا، ليجيب "لا يوجد شيء، لم نتحدث عن انتداب أحد، ولو فعلنا ذلك سنقول لأن هذا احتراف".

وأردف "حدث للأهلي قبل ذلك أن أعلن فريق آخر ضم لاعبين منه والجمهور فرح بذلك، لا أقول إن هذا خطأ، لكننا سنقول لو هناك شيء. لم يعرض علينا أي منهما ولم نفكر في التعاقد مع أحد".

وأعلن الزمالك قبل أيام رحيل أبو جبل وبنشرقي وطارق حامد ومحمد أوناجم وعمر السعيد بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى النادي لتجديد دماء الفريق بعد وداعه المبكر لدوري أبطال إفريقيا.

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