تقارير مغربية: خليلوزيتش يستبعد مصطفى حجي قبل مباراتي الكونغو الديموقراطية

السبت، 19 مارس 2022 - 11:00

كتب : FilGoal

وحيد خليلوزيتش - مصطفى حجي - المغرب

استبعد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لـ منتخب المغرب، مصطفى حجي من طاقمه الفني قبل مباراتي الكونغو الديموقراطية في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد أسود أطلس لمواجهة الكونغو الديموقراطية يومي 25 و29 مارس الجاري لأجل التأهل للمونديال بنهاية العام الجاري.

وبحسب موقع "هيسبورت" المغربي فلن يتواجد حجي ضمن الطاقم التقني عن مباراتي الكونغو الديمقراطية.

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وأضاف التقرير "أن استبعاد حجي من الطاقم الفني للمنتخب جاء بقرار من البوسني وحيد خاليلوزيتش، دون الإفصاح عن الأسباب".

وأردف "سيتم تعيين حجي في منصب جديد داخل الإدارة التقنية، بعيدا عن المنتخب الأول".

وتواجد حجي أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي للمنتخب المغربي في الطاقم الفني لأسود أطلس منذ أكثر من 8 سنوات.

وكانت المغرب قد ودعت كأس الأمم الإفريقية 2021 على يد مصر من مرحلة ربع النهائي.

ورافق حجي في مهمته كل من بادو الزاكي وهيرفي رينار ثم وحيد خليلوزيتش، وتواجد في ثلاث نسخ من كأس أمم إفريقيا ونسخة واحدة من كأس العالم سنة 2018.

حجي البالغ 50 عاما ارتدى قميص منتخب المغرب بين 1993 و2002 سجل خلالها 12 هدفا دوليا في 63 مباراة، وشارك في كأس العالم 1998.

ومع الأندية لعب حجي لكل من: سبورتنج لشبونة وديبورتيفو لاكورونيا وأستون فيلا وإسبانيول ونادي الإمارات.

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