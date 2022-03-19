بعشرة لاعبين.. جنوى يحقق فوزه الأول في الدوري منذ 187 يوما

حقق جنوى الفوز لأول مرة في الدوري الإيطالي من 187 يوما عقب الانتصار على تورينو بنتيجة 1-0 في افتتاح الجولة 30.

فوز هو الثاني للفريق الجريفوني في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، بعدما فاز من قبل على كالياري في الجولة الثالثة بنتيجة 3-2.

كما يعُد الفوز الأول لجنوى على ملعب لويجي فيراريس معقله منذ أبريل 2021 في الدوري الإيطالي.

ولم يتحقق الانتصار بسهولة إذ لعب جنوى 66 دقيقة بعشر لاعبين بعد طرد ليو أوستيجارد لحصوله على إنذارين في الدقيقة 24 من عمر اللقاء.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق مانولو بورتانوفا في الدقيقة 14.

وحافظ جنوى على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي بعدما تعادل سلبيا في آخر 3 مباريات ضد إنتر وإمبولي وأتالانتا.

وبدأ جنوى الموسم رفقة دافيدي بالارديني مديرا فنيا ثم خلفه الأوكراني أندريه شيفيشينكو وبعدما اكتفى كل مدرب بتحقيق انتصار واحد في ولايته، جاء الألماني ألكسندر بيليسين وحقق 7 تعادلات متتالية قبل أن يفوز الفريق لأول مرة.

الانتصار أبقى على جنوى في المركز 19 -قبل الأخير- من الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مراكز الهروب من الهبوط.