في الجول يكشف – قرار منتظر من الزمالك تجاه أبو جبل والجزيري ومحمود علاء "لفرض الانضباط"

ينوي نادي الزمالك تحويل الثلاثي محمد أبو جبل، ومحمود علاء، وسيف الدين الجزيري إلى التحقيق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الزمالك تنوي تحويل الثلاثي للتحقيق بسبب اشتباكهم مع الجماهير بعد مباراة الوداد الماضية.

FilGoal.com علم أيضا بأن نية الإدارة تتجه إلى توقيع غرامة مالية كبيرة على الثلاثية، وذلك من أجل فرض الانضباط داخل الفريق فيما تبقى من الموسم.

كان الزمالك قد خسر أمام الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف يوم الجمعة الماضي في دوري أبطال إفريقيا، ليودع الفريق البطولة.

ودخل بعض لاعبي الزمالك في مشادات مع الجماهير الغاضبة بعد المباراة بسبب سوء النتائج.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

مباراة يغيب عن الزمالك فيها محمود علاء عن قائمتها، فيما يتواجد سيف الدين الجزيري، ومحمد أبو جبل بشكل طبيعي.