مدرب الأهلي يكشف فرص لحاق محمد هاني بمباراتي السنغال.. وهل تفاوضوا مع أبو جبل وبنشرقي؟

كشف سامي قمصان مدرب الأهلي عن موقف محمد هاني من اللحاق بمباراتي منتخب مصر أمام السنغال.

وقال سامي قمصان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "أعتقد من الصعب أن يلحق محمد هاني بمباراتي المنتخب أمام السنغال بسبب الإصابة".

وعن حقيقة التفاوض مع محمد أبو جبل وأشرف بنشرقي لاعبا الزمالك، قال قمصان "الأهلي دائما يخطط للمستقبل ولاحتياجات الفريق نعم، لكن حتى الآن لم يحدث أن تحدثنا عن هذا الأمر تماما".

وفاز الأهلي على المريخ اليوم الجمعة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقرر موسيماني منح اللاعبين راحة لمدة 8 أيام قبل العودة للتدريبات، مستغلا فترة التوقف الدولي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي السنغال يومي 25، و29 مارس الجاري في المرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر.