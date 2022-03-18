مدرب الأهلي يكشف فرص لحاق محمد هاني بمباراتي السنغال.. وهل تفاوضوا مع أبو جبل وبنشرقي؟

الجمعة، 18 مارس 2022 - 23:46

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي × صنداونز

كشف سامي قمصان مدرب الأهلي عن موقف محمد هاني من اللحاق بمباراتي منتخب مصر أمام السنغال.

وقال سامي قمصان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "أعتقد من الصعب أن يلحق محمد هاني بمباراتي المنتخب أمام السنغال بسبب الإصابة".

وعن حقيقة التفاوض مع محمد أبو جبل وأشرف بنشرقي لاعبا الزمالك، قال قمصان "الأهلي دائما يخطط للمستقبل ولاحتياجات الفريق نعم، لكن حتى الآن لم يحدث أن تحدثنا عن هذا الأمر تماما".

أخبار متعلقة
اتحاد جدة يعزز صدارته لـ الدوري السعودي.. والهلال يواصل المطاردة برباعية أمام أهلي جدة للتغلب على الإجهاد.. موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة 8 أيام حارس المريخ: لم نستغل الفرص أمام الأهلي.. وهذه هي كرة القدم مؤتمر مدرب المريخ: فخور بما قدمه اللاعبين أمام الأهلي.. ولن استغل اللعب في القاهرة كمبرر

وفاز الأهلي على المريخ اليوم الجمعة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقرر موسيماني منح اللاعبين راحة لمدة 8 أيام قبل العودة للتدريبات، مستغلا فترة التوقف الدولي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي السنغال يومي 25، و29 مارس الجاري في المرحلة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا لنهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر.

الدوري المصري الأهلي المريخ محمد هاني
نرشح لكم
الكشف عن التشخيص المبدئي لـ إصابة محمد هاني أمام المريخ بهدف عمر سيد معوض.. ناشئو مصر يهزمون المغرب ويقتربون من لقب شمال إفريقيا مهند لاشين لـ في الجول: الإصابة لن تحرمني من مواجهة السنغال في الجول يكشف موعد إعلان قائمة مصر لمواجهة السنغال قبل مواجهة مصر.. إصابة الحارس الثاني لـ السنغال تذكرتي تعلن بدء الطرح الثاني لتذاكر مباراة مصر والسنغال ماذا يحدث في غرفة عمليات منتخب مصر؟ كيروش لا يترك شيئا للصدفة وشبه استقرار على القائمة تذكرتي تعلن انتهاء الدفعة الأولى من تذاكر مصر أمام السنغال.. وموعد الطرح الجديد
أخر الأخبار
في الجول يكشف – قرار منتظر من الزمالك تجاه أبو جبل والجزيري ومحمود علاء "لفرض الانضباط" 4 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة طلبات فيريرا للصفقات الجديدة 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب الأهلي يكشف فرص لحاق محمد هاني بمباراتي السنغال.. وهل تفاوضوا مع أبو جبل وبنشرقي؟ 20 دقيقة | منتخب مصر
أليو سيسيه: نواجه مباراتين حاسمتين للكرة السنغالية أمام مصر 31 دقيقة | تصفيات كأس العالم
دوري أبطال إفريقيا - وفاق سطيف يخطف بطاقة التأهل في 6 دقائق 49 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الحفيظ: لابد أن نطبق أقل مستوى من العدالة قبل الحديث عن السوبر الإفريقي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حمد إبراهيم لـ في الجول: الفترة المقبلة ستشهد اكتشاف أكثر للاعبين.. وهم يثقوا فى تعاملى معهم ساعة | الدوري المصري
العراق لن يواجه الإمارات على أرضه.. أين ولماذا؟ 2 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 2 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 3 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة 4 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو