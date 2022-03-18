حمد إبراهيم لـ في الجول: الفترة المقبلة ستشهد اكتشاف أكثر للاعبين.. وهم يثقوا فى تعاملى معهم

يرى حمد إبراهيم المدير الفني لـ الإسماعيلي أن فترة التوقف الدولي المقبلة فرصة ذهبية لإعداد الفريق وتوفير الاحتياجات الفنية والبدنية للاعبين.

وحقق الإسماعيلي أول فوز له في الدوري بالجولة 13 على حساب الاتحاد السكندري.

وقال حمد إبراهيم لـ FilGoal.com: "أبحث بصفة مستمرة عن الفوز وفى كل مباراة لهذا اختار اللاعب المناسب لكل لقاء".

وتابع "دفعت بعدد كبير من اللاعبين خلال فترة توليّ مهمة تدريب الإسماعيلى فشارك تحت قيادتي 25 لاعبا في 21 يوما".

وأضاف "الفترة المقبلة ستشهد اكتشاف أكثر للاعبين وسيشارك من هو أكثر استعدادا ويملك رغبه إحداث الفارق مع الفريق".

وأوضح "اللاعبون يثقوا فى تعاملى معهم وأننى لن أظلم أى لاعب فيهم وهذا ما يجعلهم أكثر بذلا للمجهود خلال كافة الاستعدادات".

وأتم "مساندة الجماهير لها دور مهم فى مشوار الفريق الصعب الذى نأمل من خلاله مواصلة الانتصارات بعد لقاء الاتحاد الذى سنبني عليه في المباريات القادمة".

ويقترب الرباعي عصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي إلي التدريبات الجماعية فور عودة الفريق من الراحة السلبية، وذلك بعد تماثلهم للشفاء.

وكان صبحي تعرض لكدمة قوية في الضلوع خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد الاتحاد، بينما غاب عن اللقاء السابق كلا من دسوقي بعدما أصيب بإلتهاب في العضلة الضامة ومخلوف الذي كان يعاني من إجهاد في عضلات البطن ومجدي عقب إصابته بكدمة في كاحل القدم خلال مباراة بتروجت بكأس مصر.

ويعود الإسماعيلي إلى تدريباته الجماعية يوم الأحد المقبل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام.

ويتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب برصيد 8 نقاط من 13 مباراة، ويلتقي المصري البورسعيدي في الجولة المقبلة.