العراق لن يواجه الإمارات على أرضه.. أين ولماذا؟

الجمعة، 18 مارس 2022 - 22:02

كتب : FilGoal

منتخب العراق

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نقل مباراة العراق والإمارات المقرر لها الرابع والعشرين من مارس الجاري في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبحسب القرار فإن المباراة ستنقل إلى "أرض محايدة"، لمح أحمد الموسوي عضو اتحاد الكرة إلى أنها ستكون الأردن، بينما اقترح الاتحاد الأسيوي لكرة القدم أن تقام المباراة في المملكة العربية السعودية.

ولكن الموقف الرسمي حتى اللحظة الحالية هو أننا لا نعرف أين ستقام المباراة. من الصحيح أن الأردن تظل الاحتمال الأقرب، ولكن لم يتم إعلان ذلك بشكل رسمي سواء من "فيفا" أو الاتحادين العراقي والإماراتي.

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وظهر القرار يوم الأربعاء السادس عشر من مارس، بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد العراقي عن وصول معدات تقنية الفيديو إلى ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

لماذا؟

أتى هذا النبأ ليقطع احتفالات العراقيين بعودة كرة القدم الدولية إلى ملاعبهم، حيث بدأ المنتخب يلعب مباريات ودية، آخرها مباراة اليوم مع زامبيا، وذلك بعد قرار رفع الحظر في فبراير الماضي.

كما نال الاتحاد العراقي لكرة القدم حق استضافة مباراة 24 مارس ضد الإمارات على أراضي بغداد، إلا أن فيفا تراجع عن هذه الخطوة.

المبرر المعلن هو "أسباب أمنية"، حيث يأتي ذلك بعد قصف إيران للقنصلية الأمريكية في أربيل العراقية قبل بضعة ايام.

المسافة بين أربيل وبغداد تقدر بحوالي 372 كم، ولكن بغداد ليست بعيدة للغاية عن الحدود الإيرانية من جانب، ومن جانب آخر تعرف العلاقات الإماراتية الإيرانية توترا تاريخيا معتادا.

وفقا لقراءات المشهد الحالي، ارتأى فيفا بالتالي أنها ليست الظروف الأنسب لإقامة المباراة في العراق.

ماذا عن خليجي 25؟

من المفترض أن تقام بطولة كأس الخليج "خليجي 25" في البصرة بالعراق، في الفترة بين 6 و19 يناير عام 2023.

وبطبيعة الحال، هناك حالة من التخوف داخل الأوساط الإعلامية العراقية، من إمكانية كون نقل مباراة الإمارات خطوة على طريق تمديد الحظر وبالتالي منع إقامة البطولة الخليجية في بلاد الرافدين.

في هذا الصدد أعلن حمد بن خليفة رئيس اتحاد كأس الخليج العربي ورئيس الاتحاد القطري، دعمه الكامل لحق العراق في اللعب على أراضيه.

وأكد بن خليفة أن بطولة "خليجي 25" ستقام في البصرة وفقا للخطة الأصلية.

العراق يفوز ويبرهن على جاهزية ملعبه

تغلب منتخب العراق على زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد.

سجل ضرغام إسماعيل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 10، وأضاف أحمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 24، بينما قلص سعد ناطق الفارق في الدقيقة 29 بهدف عكسي، قبل أن يختتم أيمن حسين التسجيل في الدقيقة 77.

وحرص الاتحاد العراقي لكرة القدم على إظهار جودة استعدادات ملعب المدينة خلال هذه المباراة، كرد عملي على نقل مباراة الإمارات.

كما أظهرت الجماهير العراقية احتجاجها ضد قرار نقل المباراة.

بالتأكيد لن يتأخر إعلان الوجهة النهائية للمباراة أكثر من ذلك، وعلى الأرجح ستكون الأردن، ولكن ماذا بعد؟ هل يعود الحظر إلى أراضي العراق؟ أم تعبر بلاد الرافدين هذا المنعطف وتنجح في تنظيم خليجي

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