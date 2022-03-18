الكشف عن التشخيص المبدئي لـ إصابة محمد هاني أمام المريخ

الجمعة، 18 مارس 2022 - 21:02

كتب : حسام نور الدين

محمد هاني - المريخ

كشف النادي الأهلي عن التشخيص المبدئي لإصابة محمد هاني ظهير أيمن الفريق.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي: "محمد هاني اشتكى من آلام في العضلة الضامة".

وأضاف "الجهاز الفني فضل استبداله خلال المباراة حتى لا تتفاقم الإصابة".

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محمد هاني خرج مصابا خلال مباراة الأهلي أمام المريخ في الدقيقة الـ55، ليشارك كريم فؤاد بدلا منه.

وفاز الأهلي على المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد محمد هاني ضمن قوام منتخب مصر المحتمل لمباراتي السنغال المقبلتين في تصفيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال يومي 25 و29 مارس الجاري في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

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