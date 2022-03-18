سافيولا لـ في الجول: تشافي الأنسب لـ برشلونة.. وضم صلاح لن يكون سهلا

أكد النجم الأرجنتيني سافيولا لاعب برشلونة وريال مدريد السابق وسفير رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" الإسبانية سعادته الكبيرة بالمردود المميز الذي يقدمه البلوجرانا تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز.

وقال سافيولا لـFilGoal.com: "لم يفاجئني ما يقدمه تشافي مع برشلونة في الوقت الحالي".

وبرر "فلقد لعبت معه وهو لاعب وكان على مستوى تكتيكي عالي جدا ونفس الأمر يتكرر كمدرب وأعتقد أنه الأنسب حاليا لفلسفة برشلونة وقادر على مساعدة الفريق للعودة إلى المسار الصحيح".

وعن تجربته في اللعب للقطبين قال: "كنت من اللاعبين المحظوظين باللعب لفريقين مثل برشلونة وريال مدريد وهذا أمر أشعر بالفخر بسببه ولدي الكثير من المشاعر والذكريات التي لا تنسى مع كلا الفريقين وأعتقد أنني احتفظت بحب واحترام كل الجماهير الإسبانية".

وعن ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي قال: "لم يتوقع أحد رحيل ميسي عن برشلونة على الإطلاق هو افضل لاعب في العالم بالنسبة لي وكان رحيله صدمة كبيرة للغاية".

وأضاف "في الوقت الحالي هو يحتاج للوقت ليتأقلم مع الوضع في باريس سان جيرمان ونتمنى أن نراه سعيدا ويعود لمستواه لنستمتع بما يقدمه في الملعب، وخسارة باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد واردة فكلا الفريقين كانا مرشحين للقب".

وتابع قائلا: "الهجوم على ميسي لتراجع مستواه؟ ميسي بشر وكل شيء وارد أن يحدث له لكن المشكلة أن الناس اعتادت أن ميسي يفوز دائما بالألقاب والبطولات مع برشلونة على طول الخط".

وحول الكلاسيكو قال: "مواجهة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو دائما تكون خارج التوقعات فهذه المواجهة واحدة من أقوى مباريات كرة القدم في العالم بل وهي بمثابة نهائي كأس العالم وأي لاعب يريد دائما أن يلعب هذه المباراة ويستمتع بأجوائها الساحرة وحضورها الجماهيري الكبير".

وأكمل سافيولا "يجب على جميع اللاعبين أن يحاولوا الاستمتاع بكل ثانية في هذه المباراة لأنهم لا يعلموا إذا ما كان بمقدورهم خوضها مرة أخرى أم لا".

وأردف "برشلونة لم يخسر منذ شهرين تقريبا وريال مدريد يعيش حالة جيدة فنيا في الوقت الحالي وهو يتصدر الدوري واستطاع الإطاحة بباريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا لذلك أتوقع أن المباراة ستكون صعبة".

وعن ميزة لتشافي قال: "هو يعتبر دائما أن افضل لاعب هو ما تمتلكه لديك".

واستفاض "وإذا تعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي أو محمد صلاح أوإيرلنج هالاند سيكون أمرا عظيما فكل اللاعبين يمكن أن يأتوا إلى الدوري الإسباني لكن الأمر ليس سهلا على الإطلاق في الوقت الحالي بالنسبة لبرشلونة للتوقيع مع هذه الأسماء الكبيرة".

وتحدث سافيولا عن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين وقال: "لقد لعبت معه في منتخب الأرجنتين والآن كلنا يمكن أن نرى جميعا التطور الكبير وتقوية الأسلوب الدفاعي ونجاحه في قيادة المنتخب للفوز بكوبا أمريكا".

وواصل "الأرجنتين لم تعد تعتمد على ميسي فقط بل أصبح لدينا منتخب قوي لا يقل قوة عن إسبانيا أو البرازيل وصحيح إننا نواجه بعض الصعوبات أحيانا في الفوز ببعض المباريات لكن الفريق يقدم مستويات طيبة ويسير بخطى ثابتة ونحلم بأن نتوج بلقب كأس العالم 2022 في قطر".

وأتم سافيولا حديثه المطول "وربما لن تكون المهمة سهلة في ظل المنافسة الكبيرة المتوقعة لكن نأمل في أن يقدم الفريق مستويات مميزة ويفوز باللقب الغائب لسنوات طويلة".