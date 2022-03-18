لاعب ريال مدريد السابق لـ في الجول: غياب بنزيمة قد يؤدي لهزيمتنا.. وتشافي غير برشلونة

قال سافيو لاعب ريال مدريد السابق إن يوم مواجهة الكلاسيكو تتوقف الحياة في إسبانيا بشكل تام لمتابعة أعرق المباريات في العالم.

وتحدث سافيو سفير رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" لـFilGoal.com قائلا: "الحياة تتوقف في إسبانيا بسبب الكلاسيكو، الكل يحرص على متابعة المباراة".

ويرى اللاعب الذي ارتدى قميص الملكي في الفترة ما بين 1998 إلى 2003 أنه حال غياب كريم بنزيمة عن المباراة للإصابة فقد يؤدي ذلك لهزيمة الفريق.

وأضاف "بنزيمة لو غاب ستكون خسارة كبيرة وربما تؤدي لهزيمة ريال مدريد".

وواصل "أحب بنزيمة كثيرا وقد تابعت مسيرته منذ أن كان لاعبا في ليون الفرنسي ، هو لاعب لديه جودة عالية ويستطيع أن يلعب في أكثر من مركز واستطاع تعويض رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق في المواسم الثلاثة الماضية".

وشدد اللاعب البرازيلي "هو مهاجم عظيم بالفعل ويلعب من أجل الفريق بالكامل ".

وتابع "ما يقدمه كريم مع النادي ليس مفاجأة على الإطلاق، فهو موهوب بالفعل ومن أهم اللاعبين بالنسبة لريال مدريد".

وساهم النجم البرازيلي ساهم في تتويج الريال بلقب النسخة السابعة من دوري أبطال أوروبا عندما لعب أساسياً في مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي ضد بايرن ليفركوزن.

وبعد عدة أشهر، لعب أساسياً في بطولة كأس الانتركونتيننتال التي فاز بها الفريق ضد فاسكو دي جاما.

كذلك شارك سافيو في نهائي الكأس الأوروبية الثامنة، وترك فيه بصمة خالدة بعدما أرسل تمريرة حاسمة لراؤول الذي اختتم الفوز 3-0، كما لعب في الفوز بالكأس التاسعة.

وفي 2002، اختتم مسيرته في ريال مدريد مع رصيد ألقاب شمل أيضاً لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، ثم واصل مسيرته الكروية حتى 2010، عندما اعتزل في البرازيل.

وكشف سافيو عن أن ريال مدريد لديه شعبية كبيرة جدا في البرازيل وقال :"كان أمرا رائعا بالنسبة لي كلاعب برازيلي اللعب ضمن صفوف الملكي مثل الكثير من اللاعبين البرازيليين الذين احترفوا في اسبانيا وفي الريال بالتحديد".

وأضاف "لاعب الريال دائما يتواجد دائما تحت الضغط، وهو مطالب بالفوز دائما من الجماهير، وبالتالي ليس من السهل على أي لاعب النجاح ".

وعن توقعاته لمسيرة مواطنه فينسيوس جونيور مع اللوس بلانكوس بعد تألقه في الفترة الأخيرة رد قائلا: "فينسيوس حدث له تغييرا كبيرا بالانتقال الى الريال من فلامنجو مباشرة وكان الأمر صعبا في البداية".

وبرر "فالتكتيك مختلف وكل شيء هنا في إسبانيا مختلف عن أمريكا الجنوبية، لكن لايزال لديه الكثير ليتعلمه عن الكرة الإسبانية والأوروبية".

وأضاف "أعتقد أنه قادر على الانسجام والتجانس مع مرور الوقت واكتساب المزيد من الخبرات ".

وأشتد سافيو بالمدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي مؤكدا أنه يقوم بعمل كبير جدا مع ريال مدريد في الوقت الحالي والفريق يقدم مستويات رائعة في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وأكمل "ريال مدريد لديه القوة دائما وهو يمتلك فريق مميز ويضم لاعبين على جودة عالية جدا وبمقدوره أن يحقق كل الألقاب والبطولات المتاحة ".

وعن رأيه في تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة قال: "وبالنسبة لتشافي أرى أنه نجح خلال فترة وجيزة أن يثبت وجوده كمدرب مع برشلونة وجعل الفريق أقوى من خلال الاعتماد على مجموعة مميزة من اللاعبين والمواهب الشابة ومستواهم يتطور بشكل واضح مباراة بعد الأخرى ".

وأتم سافيو حديثه المطول قائلا: "مباراة برشلونة مهمة للغاية بالنسبة لريال مدريد وهي تلعب دائما بروح الكلاسيكو لأنها مواجهة من نوع خاص تتوقف خلالها الحياة في يوم المباراة".