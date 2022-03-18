ساسي يسجل والدحيل يسجل يكتسح الغرافة بخماسية ويتوج بكأس أمير قطر

الجمعة، 18 مارس 2022 - 19:51

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الدحيل

توج الدحيل بكأس أمير قطر للمرة الرابعة في تاريخه بعدما فاز على الغرافة بخمسة أهداف لهدف اليوم الجمعة.

والتقى الدحيل بمنافسه الغرافة في ملعب خليفة الدولي.

افتتح الدحيل أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة عن طريق إدميلسون.

وأضاف ميكائيل أولونجا الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وواصل الدحيل زحفه نحو مرمى الغرافة وأضاف المعز علي الهدف الثالث في الدقيقة 52.

لكن نجح الغرافة في تقليص النتيجة بعد دقيقة واحدة فقط عن طريق أحمد علاء الدين.

وأضاف فرجاني ساسي رباعية الدحيل بتسديدة ارتطمت بمدافع الغرافة وغيرت الكرة تجاهها وسكنت الشباك في الدقيقة 58.

وأتم عبد الرحمن فهمي خماسية الدحيل بهدف في الدقيقة 86.

وأصبحت تلك المرة الرابعة التي يتوج فيها الدحيل باللقب بعد أعوام 2016 و2018 و2019.

فيما يتوقف رصيد الغرافة عند سبعة ألقاب حققهم من قبل آخرهم في عام 2012.

ويعد السد هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بواقع 18 مرة.

ساسي الدحيل كأس أمير قطر الغرافة
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