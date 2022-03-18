مران الزمالك – تقسيمة بين اللاعبين.. وتدريبات قوية للحراس

الجمعة، 18 مارس 2022 - 19:21

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الوداد - دوري أبطال إفريقيا

خاض لاعبو الزمالك مرانهم الأخير اليوم الجمعة استعدادا لمباراة بترو أتليتكو.

وبدأ المران بعمليات الإحماء بالجري حول الملعب، وعقب انتهاء فقرة الإحماء، قاد روي أجوش المساعد فقرة تدريبات ترفيهية بإشراف كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود مدرب الفريق.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، وتولى أسامة نبيه المدرب العام الإشراف على مجموعة بينما تولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية، وركز الجهاز الفني خلال المران على التمرير من لمسة واحدة تحت ضغط.

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من جهة أخرى، قاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق، تدريب ثلاثي حراسة المرمى محمد أبو جبل، ومحمد عواد، والسيد عطية، خلال المران الأخير للأبيض على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

وركز مدرب الحراس على التدريب بالكرة والتسديد على الحراس وبعض تدريبات سرعة رد الفعل، والتعامل مع الكرات العرضية.

ويحل الزمالك ضيفا على بترو أتلتيكو في المباراة المقرر لها المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنجولا مساء أمس الخميس، عقب رحلة استغرقت 7 ساعات، على متن طائرة خاصة.

دوري أبطال إفريقيا الزمالك بترو أتليتكو
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