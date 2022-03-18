إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعديلات جديدة على لوائحه، وذلك في المراجعة السنوية لقانون كرة القدم عن عام 2022.

وقرر الكيان الحاكم لكرة القدم تحديد مدة الإعارة بحد أدنى نصف موسم (أي بين فترتي قيد)، وبحد أقصى عام واحد، وما فوق ذلك في عقد الإعارة لا يعترف به الاتحاد الدولي.

أبرز التعديلات أتت بصدد تنظيم العلاقات بين الأندية المعيرة والمستعيرة، حيث بات الحد الأقصى لإعارة لاعبين من فريق واحد إلى مختلف الفرق هو 8 لاعبين في موسم 2022-2023.

كما بات الحد الأقصى لإعارة لاعبين من فريق إلى فريق آخر هو 3 لاعبين فقط.

ويجوز منح استثناء لإعارة لاعب تاسع فوق الحد الأقصى السالف ذكره، إذا كان هذا اللاعب تحت 21 عاما وتدرب في الفريق للوقت الكافي الذي يمكنه من اعتباره ناشئا لديه، حيث ضرب "فيفا" المثل بقضية عملية للاعب يبلغ من العمر 20 عاما وقضى 4 سنوات في فريقه الذي بلغ الحد الأقصى، في تلك الحالة يمكن إعارته دون تعارض مع اللوائح السابقة.

هذا الحد الأقصى ليس ثابتا بل يتقلص مع الوقت، حيث يبدأ بـ8 لاعبين في 2022-2023، ثم يتقلص إلى 7 لاعبين في 2023-2024، وصولا إلى 6 لاعبين فقط في 2024-2025، ويبقى الحد الأقصى للإعارة من فريق إلى آخر 3 لاعبين.

أخيرا قرر الاتحاد الدولي منع الإعارة من الفريق المستعير إلى فريق ثالث، وهو ما حاول جالاتا سراي التركي أن يفعله مع مهاجمه مصطفى محمد المعار من الزمالك، حيث كان يرغب بإعارته إلى بوردو الفرنسي والاستفادة من المقابل المادي دون أن يشتريه من الزمالك.

كان ذلك ممكنا في اللوائح السابقة بشرط موافقة النادي الأصلي (الزمالك في هذه الحالة)، ولكن لم يعد ذلك ممكنا.