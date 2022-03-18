الدرجة الثانية – الأرض لا تخدم أصحابها.. وانتصار سداسي لـ بتروجت

أقيمت اليوم الجمعة مباريات الجولة 23 من دوري الدرجة الثانية في كل المجموعات القاهرة وبحري والصعيد.

وجاء ذلك بسبب مشاركة الكثير من الفرق في كأس مصر لذا أقيمت المباريات في مختلف المجموعات عكس المعتاد بإقامة مباريات مجموعة معينة يوم الخميس والجمعة والسبت.

مجموعة بحري

فاز المصري بالسلوم على بايونيرز بثلاثة أهداف دون رد، سجلهم إسلام سمير وجابر سالم وهدف عكسي.

يتصدر الأولمبي المجموعة بـ45 نقطة يليه حرس الحدود بـ44 نقطة ثم أبو قير للأسمدة بـ39 نقطة بفارق الأهداف عن بلدية المحلة.

ويأتي كفر الشيخ خامسا بـ38 نقطة من 22 مباراة ثم دكرنس بـ36 نقطة من نفس عدد المباريات.

ويحتل المصري بالسلوم المركز السابع في جدول الترتيب بـ35 نقطة بفارق الأهداف عن المجد السكندري.

ويأتي المنصورة تاسعا بـ29 نقطة من 22 مباراة.

وجاء بايونيرز عاشرا بـ27 نقطة بفارق نقطتين ومباراة أكثر من ملاحقيه سبورتنج والحمام.

ويحتل ألعاب دمنهور المركز الـ13 بـ23 نقطة من 22 مباراة.

ويأتي الزرقا في المركز الـ14 بـ18 نقطة ثم صيد المحلة بـ11 نقطة ثم الرجاء أخيرا بثماني نقاط.

مجموعة القاهرة

وضمن مباراة مؤجلة من الجولة 22 فاز بتروجت على بورتو السويس بستة أهداف لهدف.

سجل أهداف بتروجت كل من إسلام شاهين وعبد الرحمن السكران وأحمد عبد الرسول هدفين لكل منهم، فيما جاء هدف بورتو من محمد شاهين.

أما ضمن منافسات الجولة 32 خسر الاتصالات من وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

سجل رفيق كابو هاتريك لدجلة وهدف لستانلي.

وخسر بلبيس من بور فؤاد بهدفين لهدف، جاء أهداف بور فؤاد من خالد بسيوني وحسن يوسف.

وهُزم الترسانة من منتخب السويس بثلاثة أهداف لهدفين.

سجل أهداف منتخب السويس باسم عادل من ركلة جزاء وأحمد زغلول وكريم الشافعي، فيما أحرز هدفين الترسانة ميندوجا ومحمد الفيل.

ويتصدر الداخلية المجموعة بـ53 نقطة يليه بتروجت بـ43 نقطة وخاض كل منهما 22 مباراة.

ويأتي وادي دجلة ثالثا بـ38 نقطة ثم الترسانة بـ36 نقطة وخاض كل منهما 23 مباراة.

ويحتل زد المركز الخامس بـ35 نقطة بفارق الأهداف عن السكة الحديد ونقطة عن بورتو السويس وخاض كل منهما 22 مباراة.

ويأتي القناة في المركز الثامن بـ32 نقطة بفارق الأهداف ومباراة أكثر من منتخب السويس.

ويأتي الاتصالات في المركز العاشر بـ28 نقطة من 23 مباراة.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ11 بـ25 نقطة من 22 مباراة، ويليه النصر بـ22 نقطة من نفس عدد المباريات.

ويأتي بورفؤاد في المركز الـ13 بـ20 نقطة من 23 مباراة ثم بلبيس بـ15 نقطة من نفس عدد المباريات.

وفي المركز الـ15 يأتي المريخ البورسعيدي بـ15 نقطة وأخيرا بنها بـ10 نقاط وخاض كل منهما 22 مباراة.

مجموعة الصعيد

ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 22 تعادل المنيا مع ديروط سلبيا بدون أهداف.

وفي الجولة 23 خسر بني سويف من أسوان بأربعة أهداف لهدف.

سجل لأسوان أحمد خالد ومحمد جدو ومحمد رزق وأحمد عبد الرازق.

فيما جاء هدف بني سويف من وائل فراج.

ويتصدر أسوان المجموعة بـ55 نقطة من 23 مباراة وهو الوحيد مع تليفونات بني سويف الذي خاض ذلك العدد من اللقاءات إذ أن البقية خاضوا 22 مواجهة فقط.

ويحتل كيما أسوان المركز الثاني بـ40 نقطة يليه المنيا بـ38 نقطة ثم بترول أسيوط بـ37 نقطة بفارق الأهداف عن الألومنيوم.

ويأتي الفيوم في المركز السادس بـ31 نقطة ثم المدينة المنورة سابعا بـ30 نقطة ومركز شباب طامية ثامنا بـ29 نقطة.

ويحتل تليفونات بني سويف المركز التاسع بـ27 نقطة بفارق نقطة عن ديروط ونقطتين عن سوهاج الذي يتفوق بفارق الأهداف عن الإعلاميين وخاض مباراة أكثر من منافسيه كذلك.

وجاء نادي ملوي في المركز الـ14 بـ19 نقطة ثم قنا بـ16 نقطة وأخيرا البداري بـ10 نقاط.