قائمة إيطاليا - استدعاء ثنائي برازيلي.. وغياب بالوتيلي عن ملحق كأس العالم

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب إيطاليا القائمة التي تستعد لخوض الملحق الأوروبي المؤهل لـ كأس العالم 2022.

وتلتقي إيطاليا مع مقدونيا الشمالية يوم الخميس المقبل، وفي حال انتصر بطل أوروبا سيخوض مواجهة نهائية بين الفائز من البرتغال وتركيا.

ولم يضم مانشيني، مهاجم أضنة سبور التركي ماريو بالوتيلي رغم استدعائه للمعسكر المغلق بنهاية يناير الماضي.

في المقابل انضم بشكل رسمي الثنائي البرازيلي: لويز فيليبي مدافع لاتسيو وجواو بيدرو مهاجم كالياري لقائمة إيطاليا بعد استدعائهما في معسكر يناير الماضي أيضا.

كما ينضم أيضا ماتيا زاتشاني لأول مرة لقائمة أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: أليسيو كرانيو (كالياري) – جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جوليني (أتالانتا) – سالفتوري سيريجو (جنوى)

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو) – أليساندرو باستوني (إنتر ميلان) – كريستيانو بيراجي (فيورنتينا) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – جورجيو كيليني (يوفنتوس) – جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – إيمرسون بالميري (أولمبيك ليون الفرنسي) – أليساندرو فلورينزي (ميلان) – لويز فيليبي (لاتسيو) – جانليوكا مانشيني (روما)

الوسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان) – براين كريستنانتي (روما) – جورجينيو (تشيلسي الإنجليزي) – مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) – لورينزو بيليجريني (روما) – ماتيا بيسينا (أتالانتا) – ستيفانو سينسي (سامبدوريا) – ساندرو تونالي (ميلان) – ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي)

الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو) – دومينيكو بيراردي (ساسولو) – تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – لورينزو إنسيني (نابولي) – جواو بيدرو (كالياري) – ماتيو بوليتانو (نابولي) – جياكومو راسبادوري (ساسولو) – جانليوكا سكامكا (ساسولو) – ماتيا زاتشاني (لاتسيو) – نيكولو زانيولو (روما)

وحل منتخب إيطاليا في ترتيب المجموعة بتصفيات كأس العالم ثانيا خلف سويسرا ليخوض الملحق الأوروبي.

يذكر أن منتخب إيطاليا لم يتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بعدما خسر الملحق أمام السويد.