في الجول يكشف كواليس اجتماع حسام حسن بلجنة الكرة لـ الاتحاد.. وخطوة منتظرة

عقد حسام حسن نادي الاتحاد السكندري، جلسة مع لجنة الكرة في النادي لمناقشة مستقبل الفريق والجهاز الفني بالفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجلسة شهدت حضور حسام حسن وجهازه الفني بشكل كامل، باستثناء إبراهيم حسن مدير الكرة، بجانب حضور أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي، ومحمد البحيري عضو مجلس الإدارة.

ونقل جهاز حسام حسن إلى لجنة الكرة إصرارهم على الاستمرار في منصبهم، ومنحهم فرصة جديدة في المباريات المقبلة.

وفي حالة اسقرار النادي على إقالة الجهاز الفني، فإن حسام حسن نقل لهم إصراره على تنفيذ بنود التعاقد بالحصول على راتب شهرين كشرط جزائي.

وسترفع لجنة الكرة تقريرا إلى مجلس الإدارة، قبل أن يصدروا قرارهم النهائي حول مصير الجهاز الفني.

نادي الاتحاد السكندري أصدر بيانا رسميا اليوم الجمعة، كشف فيه بأن اللجنة في حالة انعقاد دائم، وذلك عقب اجتماعها أمس مع الجهاز الفني والإدارى للفريق والذى استمر قرابة أربع ساعات متواصلة وتم استعراض وبحث أسباب تراجع النتائج وتدهور مستوى الفريق الأول لكرة القدم من جانب لجنة الكرة والجهاز الفني بصراحة شديدة خلال هذا الاجتماع.

وتوضح إدارة الكرة بأنها تدرس بعناية شديدة كل ما يتعلق بمستقبل الفريق الأول لكرة القدم، في ظل الرغبة الأكيدة من الجميع داخل منظومة نادي الاتحاد السكندري تصحيح مسار فريق الكرة خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي بعد نهاية فترة التوقف الدولي ومباراتي مصر مع السنغال.

كان الاتحاد السكندري قد خسر أمام الإسماعيلي، وإنبي مؤخرا في الدوري، بجانب الخروج من كأس مصر بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا.