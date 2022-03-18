كأس مصر - المحترفون الثلاثة يقودون سموحة لتخطي ألعاب دمنهور

حسم سموحة بطاقة تأهله إلى دور الـ 16 من كأس مصر بالفوز على ألعاب دمنهور بنتيجة 3-1.

وانضم سموحة لكل من: الإسماعيلي وطلائع الجيش والمقاولون العرب والبنك الأهلي وإنبي ومصر للمقاصة وكفر الشيخ والجونة وسيراميكا كليوباترا وإيسترن كومباني في دور الـ 16.

وتتبقى 5 مقاعد لم تُحسم بعد.

المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية عرفت تقدم الموج الأزرق بفضل الثلاثي المحترف الذي سجل أهداف سموحة في المباراة.

وغاب مروان حمدي عن المباراة.

تقدم سموحة عن طريق النيجيري صديق أوجولا الذي توغل من الجهة اليمنى وأطلق تسديدة في أعلى الشباك في الدقيقة 25.

وبعد 10 دقائق أضاف الغيني أيلا سيلا برأسية الهدف الثاني بعد عرضية من الجهة اليسرى عن طريق محمد عبد العاطي في الشباك في الدقيقة 35.

وغالط علي أوسكار الحارس عمر صلاح بعرضية من الجهة اليسرى سكنت الشباك مباشرة قبل 4 دقائق على نهاية اللقاء.

وفي الدقيقة 88 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه البديل أحمد قطب ليكمل لاعبي ألعاب دمنهور المباراة بـ 10 لاعبين.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل النيجيري أبو بكر ليادي هدف سموحة الثالث من انفراد وأيدت تقنية الفيديو صحته، وانتهت المباراة بتفوق الموج الأزرق بثلاثية مقابل هدف.