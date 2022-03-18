كأس مصر - المحترفون الثلاثة يقودون سموحة لتخطي ألعاب دمنهور

الجمعة، 18 مارس 2022 - 17:11

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

حسم سموحة بطاقة تأهله إلى دور الـ 16 من كأس مصر بالفوز على ألعاب دمنهور بنتيجة 3-1.

وانضم سموحة لكل من: الإسماعيلي وطلائع الجيش والمقاولون العرب والبنك الأهلي وإنبي ومصر للمقاصة وكفر الشيخ والجونة وسيراميكا كليوباترا وإيسترن كومباني في دور الـ 16.

وتتبقى 5 مقاعد لم تُحسم بعد.

أخبار متعلقة
البنك الأهلي يتخطى أسوان ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر مصر للمقاصة عاشر المتأهلين لثمن نهائي كأس مصر إيسترن كومباني يقصي المحلة من كأس مصر بركلات الترجيح.. والجيش يصعد أمام حلوان الإسماعيلي يتأهل في كأس مصر بشق الأنفس بعد ركلات الترجيح ضد بتروجت

المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية عرفت تقدم الموج الأزرق بفضل الثلاثي المحترف الذي سجل أهداف سموحة في المباراة.

وغاب مروان حمدي عن المباراة.

تقدم سموحة عن طريق النيجيري صديق أوجولا الذي توغل من الجهة اليمنى وأطلق تسديدة في أعلى الشباك في الدقيقة 25.

وبعد 10 دقائق أضاف الغيني أيلا سيلا برأسية الهدف الثاني بعد عرضية من الجهة اليسرى عن طريق محمد عبد العاطي في الشباك في الدقيقة 35.

وغالط علي أوسكار الحارس عمر صلاح بعرضية من الجهة اليسرى سكنت الشباك مباشرة قبل 4 دقائق على نهاية اللقاء.

وفي الدقيقة 88 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه البديل أحمد قطب ليكمل لاعبي ألعاب دمنهور المباراة بـ 10 لاعبين.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل النيجيري أبو بكر ليادي هدف سموحة الثالث من انفراد وأيدت تقنية الفيديو صحته، وانتهت المباراة بتفوق الموج الأزرق بثلاثية مقابل هدف.

سموحة كأس مصر ألعاب دمنهور
نرشح لكم
مباشر في إفريقيا - المريخ (0) (0) الأهلي.. التهديد الأحمر الأول في الجول يكشف كواليس اجتماع حسام حسن بلجنة الكرة لـ الاتحاد.. وخطوة منتظرة بهدف عمر سيد معوض.. ناشئو مصر يهزمون المغرب ويقتربون من لقب شمال إفريقيا مؤتمر فيريرا: سنبدأ صورة جديدة لـ الزمالك أمام بترو أتليتكو.. والمباراة فرصة لي ناصر منسي: الزمالك أرادني مطلع الموسم الجاري جمال عبد الحميد: لماذا لا يتلقى لاعبو الأهلي عروضا مثل الزمالك؟ سعد سمير يكشف كواليس جلسته مع الخطيب قبل الرحيل إلى فيوتشر اسكواش - نوران جوهر تتوج بلقب بلاك بول على حساب نور الشربيني
أخر الأخبار
قائمة إيطاليا - استدعاء ثنائي برازيلي.. وغياب بالوتيلي عن ملحق كأس العالم 3 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مباشر في إفريقيا - المريخ (0) (0) الأهلي.. التهديد الأحمر الأول 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل المريخ - تغييران عن لقاء الذهاب.. وأدجوماري يقود الهجوم أمام الأهلي 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف كواليس اجتماع حسام حسن بلجنة الكرة لـ الاتحاد.. وخطوة منتظرة 38 دقيقة | الدوري المصري
كأس مصر - المحترفون الثلاثة يقودون سموحة لتخطي ألعاب دمنهور 53 دقيقة | مصر
قائمة إسبانيا - استبعاد دي خيا لوديتي ألبانيا وأيسلندا ساعة | أوروبا
تشكيل الأهلي - الشحات وبيرسي تاو وحمدي فتحي أساسيون ضد المريخ ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بهدف عمر سيد معوض.. ناشئو مصر يهزمون المغرب ويقتربون من لقب شمال إفريقيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة