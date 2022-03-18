بهدف عمر سيد معوض.. ناشئو مصر يهزمون المغرب ويقتربون من لقب شمال إفريقيا

الجمعة، 18 مارس 2022 - 16:52

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 17 سنة

اقترب منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة من حسم لقب بطولة شمال إفريقيا بعد فوز هام على المغرب.

وفازت مصر على المغرب بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليا في الجزائر.

سجل عمر سيد معوض هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ75 من عمر اللقاء.

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الفوز هو الثالث على التوالي لـ مصر في البطولة بعد الفوز على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى ليبيا برباعية مقابل لا شيء.

مصر تحتل حاليا صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن الجزائر صاحبة الأرض والتي تملك 4 نقاط.

الجزائر فازت على ليبيا بهدف في الجولة الأولى، ثم تعادلت سلبيا مع المغرب بالجولة الثانية.

ويتبقى لـ مصر مباراة واحدة أمام الجزائر يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة، إذ يكفي لـ مصر الفوز أو التعادل لتحقيق اللقب.

على الجهة الأخرى، سيكون لـ الجزائر مباراة أخيرة مع تونس في الجولة الخامسة بعد مباراة مصر بالجولة المقبلة.

بطولة شمال إفريقيا منتخب مصر ليبيا تونس
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