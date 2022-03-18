كرة طائرة - الزمالك يعلن ضم المحترف الكوبي

الجمعة، 18 مارس 2022 - 15:58

كتب : إبراهيم رمضان

يوسفاني هرنانديز لاعب منتخب كوبا للكرة الطائرة

أعلن الزمالك اليوم الجمعة رسميا ضم الكوبي يوسفاني هيرنانديز لصفوف فريق الكرة الطائرة.

وكان FilGoal.com انفرد قبل أيام بوصول اللاعب إلى مصر تمهيدا لإتمام انتقاله لصفوف الفريق الأبيض.

ويحمل اللاعب الجنسية الإيطالية بجانب جنسية كوبا لكنه رفض تمثيل منتخب إيطاليا ويلعب مع كوبا منذ عام 2010، ويجيد اللاعب في 4 مراكز.

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وسيكون التعاقد لمدة تقارب الـ3 شهور، وهي الفترة المتبقية لنهاية جميع بطولات الموسم الجاري وهي الدوري المصري وكأس مصر وبطولة إفريقيا.

وعقب نهاية تعاقده سيحدد الزمالك بالاتفاق مع اللاعب هل سيتم التجديد له ليستمر مع الفريق في الموسم المقبل أم لا.

صفقة أخرى منتظرة

ولن يكون اللاعب الكوبي يوسفاني هرنانديز الصفقة الأخيرة لدعم فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الزمالك بصدد الاتفاق مع لاعب أجنبي آخر لدعم فريق الكرة الطائرة، والأقرب أن يكون هذا اللاعب من بلغاريا وسيصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل اتجاه نادي الزمالك لدعم فريق الكرة الطائرة، ويتولى هذا الملف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة بتكليف من إدارة النادي.

الزمالك كرة طائرة
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