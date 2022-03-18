مؤتمر توخيل: يونايتد؟ أنا ملتزم مع تشيلسي.. ومواجهة ريال مدريد في ملعبه إيابا تصعب مهمتنا

شدد توماس توخيل المدير الفني لنادي تشيلسي على صعوبة المواجهة مع ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية بين تشيلسي وريال مدريد ضمن منافسات المسابقة.

وتحدث توخيل بخصوص ذلك على هامش لقاء ميدلسبروه في الكأس: "قرعة صعبة، لعب الإياب في سانتياجو برنابيو أمام جماهير ريال مدريد أمر صعب، المباراة ستكون تحديا حقيقا".

وعن احتمالية غياب الجماهير اللقاء على خلفية العقوبات، علق توخيل "مشكلة حقيقية، هذه اللعبة صنعت من أجل الجماهير، عدم وجودهم في الملعب سيؤثر علينا".

وتابع "آمل أن تحرز الإدارة تقدما بخصوص ذلك، لأن اللعب دون جماهير سيكون عيبا لدينا".

وعند سؤاله عن شائعات ارتباطه بمانشستر يونايتد، قال توخيل "هل تشعر أني غير ملتزم مع هذا النادي؟ بالطبع لا. أحب العمل مع تشيلسي وهذا النادي لديه كل ما يحتاجه ليجعلني سعيدا".

وبخصوص التطورات ووصول مالك جديد، رد الألماني "لا أعرف أي شيء، يتم تبليغي من حين لآخر لكن هذا جيد أريد أن أركز على كرة القدم".

ويواجه تشيلسي خطر الحرمان من العديد من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بسبب تجميد أصول مالكه الروسي رومان أبراموفيتش لتورطه في الأزمة الروسية الأوكرانية.

آخرهم كان قرار منع الجماهير من حضور مباراة الفريق أمام مضيفه ميدلسبروه ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويواجه تشيلسي نظيره ميدلسبروه غدا السبت ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.