مهند لاشين لـ في الجول: الإصابة لن تحرمني من مواجهة السنغال

الجمعة، 18 مارس 2022 - 15:03

كتب : حامد وجدي

مهند لاشين - عمر مرموش

شدد مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش أن الإصابة التي تعرض لها يوم الخميس في الدوري المصري الممتاز لن تمنعه المشاركة ضد السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

وغادر لاشين ملعب مباراة فريقه ضد إيسترن كومباني في الدقيقة 75 متأثرا بشد عضلي، لكنه متفائل باللحاق بالمواجهة المرتقبة ضد أسود التيرانجا.

وقال لاشين لـFilGoal.com:"إصابتي ليست قوية، فقط شد عضلي".

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وأضاف "لن تمنعني من الانضمام لمنتخب مصر أمام السنغال".

وتواصل FilGoal.com مع الطاقم الطبي لمنتخب مصر والذي أكد أيضا أن إصابة لاشين طفيفة ولن تمنعه المشاركة ضد السنغال.

وكان لاشين عضوا في قائمة مصر التي شاركت في كأس إفريقيا 2021 وخسرت النهائي ضد السنغال.

وخاض لاشين 7 مباريات مع منتخب مصر منذ تولى المدرب كارلوس كيروش قيادة الفريق في سبتمبر الماضي.

وكان حاضرا في كأس العرب 2021 التي احتل فيها الفراعنة المركز الرابع.

وتستضيف مصر فريق السنغال يوم 25 مارس الجاري في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات.

ثم يجري الإياب في داكار في 29 مارس.

منتخب مصر مهند لاشين تصفيات كأس العالم السنغال
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