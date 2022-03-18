لا تغيير في مكان مواجهة تشيلسي وريال مدريد.. الإعلان عن مواعيد ربع نهائي أبطال أوروبا

الجمعة، 18 مارس 2022 - 14:57

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميا مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت القرعة أسفرت عن المواجهات التالية:

تشيلسي X ريال مدريد

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مانشستر سيتي X أتليتكو مدريد

فياريال X بايرن ميونيخ

بنفيكا X ليفربول

وبسبب عدم إمكانية إقامة مباراتي الإياب لقطبي مدريد في اليوم والتوقيت ذاته بسبب التأمين حدث تضارب بين الصحف الإنجليزية والإسبانية.

فالصحف الإنجليزية زعمت أن تشيلسي سيخوض الذهاب في إسبانيا ضد ريال مدريد والإياب في إنجلترا، وأن التغيير حدث في تلك المباراة لكون أتليتكو بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي.

لكن صحف إسبانيا زعمت أن ريال مدريد أكد لهم أن المباراتين ستقامان كما هو معلن وفقا لنتائج القرعة.

وأجرى الاتحاد الأوروبي تغييرا على يوم المواجهة وليس مكانها وجاءت المواعيد كالتالي:

الفرق المذكورة أولا ستخوض الذهاب على أرضها.

5 أبريل

مانشستر سيتي X أتليتكو مدريد

بنفيكا X ليفربول

6 أبريل

تشيلسي X ريال مدريد

فياريال X بايرن ميونيخ

12 أبريل

بايرن ميونيخ X فياريال

ريال مدريد X تشيلسي

13 أبريل

ليفربول X بنفيكا

أتليتكو مدريد X مانشستر سيتي

يذكر أن الفائز من مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد سيواجه المنتصر من تشيلسي وريال مدريد.

أما الفائز من بنفيكا وليفربول سيواجه المنتصر من فياريال وبايرن ميونيخ.

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