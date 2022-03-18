قائمة الأرجنتين - ميسي يقود راقصي التانجو أمام فينزويلا والإكوادور

الجمعة، 18 مارس 2022 - 14:41

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

دخل ليونيل ميسي أيقونة الأرجنتين قائمة منتخب بلده التي تواجه فنزويلا والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وتستضيف الأرجنتين فريق فنزويلا في 25 مارس الجاري ثم تحل ضيفة على الإكوادور في 29 مارس في الجولة الأخيرة من التصفيات.

ولم تتضمن القائمة باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس بينما دخلها خواكين كوريا وأنخيل كوريا وأنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز ومانويل لانزيني ونيكولاس أوتاميندي.

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وضمنت الأرجنتين تأهلها إلى مونديال قطر الذي ينطلق نوفمبر المقبل.

وتأهلت البرازيل أيضا متصدرة ترتيب تصفيات القارة.

بينما تتصارع 6 منتخبات على مقعدين مؤهلين للمونديال بشكل مباشر، بينما يلعب الخامس ملحقا ضد منتخب آسيوي في يونيو المقبل.

وتسعى الأرجنتين للمنافسة بقوة في كأس العالم التي لم تتوج بها منذ 1986.

وتحمل الأرجنتين لقب كوبا أمريكا الذي توجت به العام الماضي على حساب مضيفتها البرازيل.

الأرجنتين ميسي
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