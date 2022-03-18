قائمة الأرجنتين - ميسي يقود راقصي التانجو أمام فينزويلا والإكوادور
الجمعة، 18 مارس 2022 - 14:41
كتب : FilGoal
دخل ليونيل ميسي أيقونة الأرجنتين قائمة منتخب بلده التي تواجه فنزويلا والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.
وتستضيف الأرجنتين فريق فنزويلا في 25 مارس الجاري ثم تحل ضيفة على الإكوادور في 29 مارس في الجولة الأخيرة من التصفيات.
ولم تتضمن القائمة باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس بينما دخلها خواكين كوريا وأنخيل كوريا وأنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز ومانويل لانزيني ونيكولاس أوتاميندي.
وضمنت الأرجنتين تأهلها إلى مونديال قطر الذي ينطلق نوفمبر المقبل.
#SelecciónMayor Lista de convocados por @lioscaloni para los encuentros ante #Venezuela 🇻🇪 y #Ecuador 🇪🇨. pic.twitter.com/WhriE7s3vy— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 18, 2022
وتأهلت البرازيل أيضا متصدرة ترتيب تصفيات القارة.
بينما تتصارع 6 منتخبات على مقعدين مؤهلين للمونديال بشكل مباشر، بينما يلعب الخامس ملحقا ضد منتخب آسيوي في يونيو المقبل.
وتسعى الأرجنتين للمنافسة بقوة في كأس العالم التي لم تتوج بها منذ 1986.
وتحمل الأرجنتين لقب كوبا أمريكا الذي توجت به العام الماضي على حساب مضيفتها البرازيل.