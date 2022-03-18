تضارب بسبب ريال وأتليتكو مدريد.. تقارير إنجليزية تزعم حدوث تغييرا في القرعة ورد إسباني

الجمعة، 18 مارس 2022 - 14:03

كتب : FilGoal

ماسون ماونت - تشيلسي وريال مدريد

تزعم صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أجرى تغييرا على قرعة ربع نهائي دوري الأبطال بسبب ريال مدريد وأتليتكو.

وأسفرت قرعة ربع نهائي أبطال أوروبا عن مواجهة تشيلسي لريال مدريد ومانشستر سيتي لأتليتكو مدريد.

تلك القرعة جعلت قطبي مدريد يخوضان مباراتي الإياب في اليوم ذاته في إسبانيا وهو ما ليس ممكنا بسبب التأمين.

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ووفقا للصحيفة الإنجليزية فإن يويفا قرر جعل مباراة الذهاب بين تشيلسي وريال مدريد تقام في ملعب سانتياجو برنابيو في الوقت الذي تقام فيه مواجهة أتليتكو مدريد ومانشستر سيتي في إسبانيا.

وأشار التقرير إلى أن ذلك جاء أفضلية لأتليتكو لكونه بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي.

لذا تم الاحتفاظ بنتائج قرعته ليخوض مباراة الذهاب ضد سيتي في إنجلترا والإياب في إسبانيا فيما تبدلت مواجهتي ريال مدريد مع تشيلسي.

في الوقت زعمت الصحف الإسبانية وأبرزهم "ماركا" بأن ريال مدريد أكد لهم أن مباراة الذهاب ستكون في إنجلترا والإياب في إسبانيا كما هو معلن وفقا لنتائج القرعة.

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