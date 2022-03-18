قرعة المؤتمر الأوروبي - لقاء ثأري لـ روما.. وليستر ضد أيندهوفن

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2021-2022 عن مواجهة روما لفريق بودو/جليمت بينما سيلعب ليستر سيتي ضد أيندهوفن.

وجرت القرعة عصر اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في نيون السويسرية.

وجاءت المباريات:

بودو/جليمت النرويجي ضد روما الإيطالي

فاينورد الهولندي ضد سلافيا براج التشيكي

مارسيليا الفرنسي ضد باوك اليوناني

ليستر سيتي الإنجليزي ضد أيندهوفن الهولندي

وتجري مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولا في 7 إبريل المقبل المقبل بينما الإياب في 14 إبريل.

وجرت قرعة أخرى لتحديد مواجهات نصف النهائي وجاءت كالتالي:

الفائز من (ليستر سيتي الإنجليزي ضد أيندهوفن الهولندي) ضد الفائز من (بودو/جليمت النرويجي ضد روما الإيطالي)

الفائز من (فاينورد الهولندي ضد سلافيا براج التشيكي) ضد الفائز من (مارسيليا الفرنسي ضد باوك اليوناني)

وتجري مباراتا الذهاب في أرض الفرق المذكورة أولا في 28 إبريل المقبل بينما الإياب في 5 مايو.

ويستضيف ملعب أرينا كومبيتاري في تيرانا عاصمة ألبانيا المباراة النهائية في 25 مايو المقبل.

وتجري البطولة لأول مرة في الموسم الجاري.

وأعلن يويفا في وقت سابق إجراء تعديل وحيد في لوائح بطولاته مطلع الموسم الجاري وهو عدم احتساب الهدف خارج الأرض بإثنين في حال تساوي الفريقين في عدد أهدافهما خلال مباراتي الذهاب والإياب.

فإذا انتهى الذهاب دون أهداف على سبيل المثال وكانت نتيجة الإياب هدفا لمثله، تمتد المباراة إلى وقت إضافي وإذا استمر التعادل تحسم ركلات الترجيح الفائز.