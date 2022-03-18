روسيا خارج المونديال.. محكمة التحكيم الرياضي تؤيد قرار فيفا

الجمعة، 18 مارس 2022 - 13:18

كتب : FilGoal

روسيا والدنمارك - يورو 2020

أيدت محكمة التحكيم الرياضي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإبعاد المنتخب الروسي من تصفيات كأس العالم 2022 على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وألغى فيفا مباريات روسيا المقبلة أمام منتخب بولندا في تصفيات ملحق أوروبا المؤهل لمونديال قطر 2022 بعد قرار منع روسيا من المشاركة في المسابقات الدولية.

وطعن الاتحاد الروسي في هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية وطالب برفعه كإجراء احترازي، في انتظار حكم قريب من الهيئة القضائية الرياضية.

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ورغم العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على المنتخبات والفرق الروسية، يستعد الاتحاد الروسي لكرة القدم عن إقامة معسكر للمنتخب في مارس الجاري.

وتواصل العديد من الاتحادات اتخاذ موقف معارض للجانب الروسي إزاء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من مدينة سانت بطرسبرج الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

روسيا أوكرانيا كأس العالم
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