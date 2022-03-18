قرعة الدوري الأوروبي - برشلونة يصطدم بفرانكفورت ووست هام يواجه ليون

أسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2021-2022 عن مواجهة برشلونة لفريق فرانكفورت بينما وست هام يواجه ليون.

وجرت القرعة ظهر اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في نيون السويسرية.

وجاءت كل المباريات:

لايبزيج ضد أتالانتا

إنتراخت فرانكفورت ضد برشلونة

وست هام يونايتد ضد أولمبيك ليون

باراجا ضد رانجرز

وتجري مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولا في 7 إبريل المقبل بينما الإياب في 14 إبريل.

وجرت قرعة أخرى لتحديد مواجهات نصف النهائي وجاءت كالتالي:

الفائز من (لايبزيج ضد أتالانتا) ضد الفائز من (باراجا ضد رانجرز).

الفائز من (وست هام يونايتد ضد أولمبيك ليون) ضد الفائز من (إينتراخت فرانكفورت ضد برشلونة).

وتجري مباراتا الذهاب في أرض الفرق المذكورة أولا في 28 إبريل المقبل بينما الإياب في 5 مايو.

وستكون المباراة النهائية يوم الأربعاء 25 مايو على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية بإسبانيا.

ويحمل فياريال لقب البطولة بعدما توج بالكأس العام الماضي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلن يويفا في وقت سابق إجراء تعديل وحيد في لوائح بطولاته مطلع الموسم الجاري وهو عدم احتساب الهدف خارج الأرض بإثنين في حال تساوي الفريقين في عدد أهدافهما خلال مباراتي الذهاب والإياب.

فإذا انتهى الذهاب دون أهداف على سبيل المثال وكانت نتيجة الإياب هدفا لمثله، تمتد المباراة إلى وقت إضافي وإذا استمر التعادل تحسم ركلات الترجيح الفائز.

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