مؤتمر كلوب: محمد صلاح شعر بألم طفيف في قدمه بعد لقاء أرسنال

الجمعة، 18 مارس 2022 - 12:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن محمد صلاح نجم فريقه شعر بألم في قدمه بعد مشاركته أمام أرسنال.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وشارك قائد مصر بديلا في انتصار ليفربول على أرسنال بهدفين دون رد يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشعر محمد صلاح بألم في قدمه خلال مباراة برايتون يوم السبت وغادر الملعب في الشوط الثاني قبل أن يبدأ لقاء أرسنال على الدكة.

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وصرح كلوب في مؤتمر صحفي "محمد صلاح شعر بألم طفيف في قدمه بعد المباراة".

وواصل "علينا أن ننتظر ونرى".

وأضاف "ترينت أليكساندر أرنولد ستمنعه الإصابة من المشاركة ضد نوتنجام فورست يوم الأحد، ولن يشارك مع إنجلترا أيضا".

وسيكون لقاء نوتنجام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي الأخير للاعبي ليفربول الدوليين قبل انضمامهم لمنتخباتهم خلال توقف مارس الدولي.

ومنتظر انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم يومي 25 و29 مارس الجاري.

محمد صلاح ليفربول
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