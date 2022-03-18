رئيس الإسماعيلي: فاوضت حسام حسن قبل التعاقد مع حمد إبراهيم

كشف يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عن حقيقة المفاوضات مع حسام حسن المدير الفني الحالي للاتحاد السكندري لتدريب الدراويش.

وحقق الإسماعيلي فوزه الأول في مسابقة الدوري بعد التغلب على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد الأربعاء الماضي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر.

وقال رئيس النادي الإسماعيلي عبر قناة TEN "لا وجود للمفاوضات بيني وبين حسام حسن".

وأضاف "لقد فاوضنا حسام حسن قبل قدوم حمد إبراهيم لكنه قال أنه ملتزم بتدريب الاتحاد السكندري".

وتابع "حمد إبراهيم مستمر معنا، وأول خطوات النجاح هو استقرار الإدارة الفنية".

واختتم يحيى الكومي تصريحاته مؤكدا أن الأزمة التي حدثت بين باهر محمدي وحسام حسن عقب مباراة الفريقين الأخيرة انتهت مباشرًة بنهاية اللقاء، بعد اعتذار حسام لباهر.

ورغم تحقيق الإسماعيلي للفوز إلا أنه يظل في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.