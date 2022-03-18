قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 عن مواجهة قوية بين تشيلسي حامل اللقب وريال مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني، بينما سيلعب مانشستر سيتي بطل إنجلترا ضد نظيره في إسبانيا فريق أتليتكو مدريد.

وجرت القرعة ظهر اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في نيون السويسرية.

وجاءت المباريات:

تشيلسي ضد ريال مدريد

مانشستر سيتي ضد أتليتكو مدريد

فياريال ضد بايرن ميونيخ

بنفيكا ضد ليفربول

وتجري مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولا في 5 و6 إبريل المقبل بينما الإياب في 12 و13 إبريل.

وجرت قرعة أخرى لتحديد مواجهات نصف النهائي وجاءت كالتالي:

الفائز من (مانشستر سيتي ضد أتليتكو مدريد) ضد الفائز من (تشيلسي ضد ريال مدريد)

الفائز من (بنفيكا ضد ليفربول) ضد الفائز من (فياريال ضد بايرن ميونيخ)

وتجري مباراتا الذهاب في أرض الفرق المذكورة أولا في 26 و27 إبريل المقبل بينما الإياب في 3 و4 مايو.

ويستضيف ملعب فرنسا في باريس المباراة النهائية في 28 مايو المقبل.

ويحمل تشيلسي لقب البطولة بعدما توج بالكأس العام الماضي على حساب مواطنه الإنجليزي مانشستر سيتي محققا لقبه الثاني في البطولة التي توج بها لأول مرة في 2012.

وأعلن يويفا في وقت سابق إجراء تعديل وحيد في لوائح بطولاته مطلع الموسم الجاري وهو عدم احتساب الهدف خارج الأرض بإثنين في حال تساوي الفريقين في عدد أهدافهما خلال مباراتي الذهاب والإياب.

فإذا انتهى الذهاب دون أهداف على سبيل المثال وكانت نتيجة الإياب هدفا لمثله، تمتد المباراة إلى وقت إضافي وإذا استمر التعادل تحسم ركلات الترجيح الفائز.