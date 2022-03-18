ناصر منسي: الزمالك أرادني مطلع الموسم الجاري
الجمعة، 18 مارس 2022 - 11:35
كتب : FilGoal
قال ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي إن الزمالك فاوضه مطلع الموسم الجاري.
ناصر منسي
النادي : البنك الأهلي
وصرح منسي عبر قناة إم.بي.سي مصر "الزمالك أرادني. طلب ضمن على أن يعيرني لمدة 6 أشهر".
ثم استدرك "لكني اخترت البنك الأهلي حتى أنال فرصة اللعب والظهور، بعد ذلك أفكر في الأهلي أو الزمالك".
وأضاف "تركت بيراميدز لأشارك، تركت ملايين لكي ألعب".
ولعب ناصر (24 عاما) في بيراميدز والداخلية وطلائع الجيش وانضم للبنك الأهلي مطلع الموسم الجاري.
وشارك في 109 مباريات من الدوري المصري الممتاز وسجل 26 هدفا وأرسل 17 تمريرة حاسمة.
وتوج مع منتخب مصر بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في 2019 وشارك في أولمبياد طوكيو 2020.
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ناصر منسي: الزمالك أرادني مطلع الموسم الجاري 43 دقيقة | مصر