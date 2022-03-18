جمال عبد الحميد: لماذا لا يتلقى لاعبو الأهلي عروضا مثل الزمالك؟

الجمعة، 18 مارس 2022 - 11:21

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الزمالك بالهدف أمام الجونة

أبدى جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك ونجمه السابق اندهاشه من تلقي لاعبي الفريق عروض للرحيل إلى أندية أخرى بخلاف ما يحدث مع نظرائهم في الأهلي.

وقال مهاجم مصر السابق عبر قناة إم.بي.سي مصر:"لماذا العروض تأتي فقط للاعبي الزمالك؟ لماذا لا يتلقى لاعبو الأهلي عروضا مثيلة؟".

وأضاف "أتمنى معرفة السبب. هل الوكلاء يسعون لتدمير الزمالك؟".

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واستمر "اللجنة التي أدارت الزمالك لم توفر المال اللازم لحل أزمة العقود، لو كان مرتضى منصور موجودا (رئيس الزمالك الحالي) لما وُجدت مشكلة من الأساس".

وأعلن الزمالك قبل أيام عدم تجديد عقود لاعبيه طارق حامد وأشرف بنشرقي ومحمد أبو جبل ومحمد أوناجم وعمر السعيد.

وذلك بعد الخسارة أمام ضيفه الوداد بهدف في دوري أبطال إفريقيا.

وودع الزمالك البطولة القارية ويحل السبت ضيفا على بترو أتليتيكو الأنجولي.

الزمالك جمال عبد الحميد
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