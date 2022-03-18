سعد سمير يكشف كواليس جلسته مع الخطيب قبل الرحيل إلى فيوتشر

الجمعة، 18 مارس 2022 - 11:03

كتب : FilGoal

سعد سمير الأهلي الإنتاج الحربي

كشف سعد سمير مدافع فيوتشر المعار من الأهلي كواليس جلسته مع محمود الخطيب رئيس الأخير قبل بداية الموسم الجاري.

وانتقل المدافع البالغ عمره 32 عاما إلى فيوتشر مطلع الموسم الجاري معارا من الأهلي لمدة موسمين.

وروى سعد حواره مع الخطيب قبل أن يرحل عن الأهلي بالقول عبر قناة أون تايم سبورتس 1:"قررت التحدث مع كابتن الخطيب، هو أب قبل أن يكون رئيس ناد. صدمني بكلامه، شعرت أنني لا أستاهل هذه القيمة الكبيرة من النادي".

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وأضاف "أخبرته أن لدي عرضا فتمسك بي قائلا: أنت من أبناء الأهلي، تشبه عائلة النادي، من الكوادر التي نحضرها للمستقبل، أرى لك منصبا بعد نهاية عقدك، لكن فكر ونحن معك في قرارك".

واستمر "قلت له أريد المشاركة، فقال: حسنا، ستكون معنا بعد ذلك".

وعن أغلى ألقابه مع الأهلي قال سعد:"دوري أبطال إفريقيا 2012".

وسئل أي مهاجم كنت تخافه، فرد "عمرو زكي وارنست بابا اركو. أفضل مدافع لعبت بجواره هو وائل جمعة ومحمد نجيب".

وأردف سعد "أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت. بعد الاعتزال؟ أميل للإدارة أو الإعلام".

وأشاد سعد بمدربين عمل معهم مثل فتحي مبروك وحسام البدري وجوزيه بيسيرو وأثنى على ريني فايلر قائلا:"إيقاع المران معه كان صعبا للغاية، يريدك أن تتدرب مثل الحيوان، بكامل قوتك".

ولعب سعد لاتحاد الشرطة والنصر الليبي والمقاولون العرب والمصري.

وتوج مع الأهلي بعشرين لقبا.

وشارك سعد في 11 مباراة مع منتخب مصر وكان وصيفا لكأس إفريقيا 2017 وضمن قائمة الفريق في كأس العالم 2018.

سعد سمير فيوتشر الأهلي محمود الخطيب
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