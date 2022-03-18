تعرف على المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي.. موعد القرعة والقنوات الناقلة

الجمعة، 18 مارس 2022 - 00:34

كتب : FilGoal

كأس الدوري الأوروبي

انتهى دور الـ16 من الدوري الأوروبي رسميا وأسفر عن تأهل ثمانية فرق إلى ربع النهائي.

فمن هم تلك الفرق ومتى تقام القرعة وما هي القناة الناقلة لها؟

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي كالتالي:

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لايبزيج

برشلونة

أتالانتا

رينجرز

سبورتنج براجا

ليون

إينتراخت فرانفكورت

وست هام

ولن توجد أي قواعد تمنع مواجهة فريقين من نفس البلد أو لو كانا في نفس المجموعة من قبل.

وستقام مباريات الذهاب لربع النهائي في السابع من شهر أبريل المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام في الـ14 من الشهر ذاته.

وتقام القرعة اليوم الجمعة في الـ19 من شهر مارس الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية.

وسوف تنطلق القرعة في تمام الثانية مساء بتوقيت القاهرة.

كما أنه سيتم خلال القرعة تحديد مسار الفرق إذ أنه ستقام قرعة نصف النهائي كذلك.

وستذاع مراسم القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية".

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