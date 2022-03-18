تعرف على المتأهلين لـ ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. موعد القرعة والقنوات الناقلة

اكتمل عقد المتأهلين لدور ربع النهائي ونصف النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى، تعرف على المتأهلين وموعد القرعة وأهم قواعدها.

تقام قرعة دور ربع النهائي ونصف النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية الجمعة 17 مارس 2022 في تمام الثالثة عصرا.

يمكنك مشاهدة القرعة عبر شبكة بي إن سبورتس أو عبر البث المباشر للاتحاد الأوروبي (يويفا) على موقعه.

كيف تُجرى القرعة؟

ستقام قرعة ربع النهائي بشكل حر أي أن كل الفرق قابلة أن تواجه بعضها البعض دون أي قيود.

ويمكن لأي فريقين من نفس الدولة أن يلتقيا، كما لن تكون هناك أي أفضلية لأي فريق لخوض مباراة الإياب على أرضه.

المتأهلون ربع النهائي دوري المؤتمر الأوروبي

أولمبيك مارسيليا الفرنسي

ليستر سيتي الإنجليزي

بودوجليمت النرويجي

أيندهوفن الهولندي

فيينورد الهولندي

باوك اليوناني

سلافيا براج التشيكي

روما الإيطالي

مواعيد ربع النهائي

الذهاب: 7 أبريل – الإياب 14 أبريل

مواعيد نصف النهائي

الذهاب: 28 أبريل – الإياب: 5 مايو

موعد النهائي

الأربعاء 25 مايو على ملعب الوطني في ألبانيا