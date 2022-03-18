تعرف على المتأهلين لـ ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. موعد القرعة والقنوات الناقلة

الجمعة، 18 مارس 2022 - 00:17

كتب : FilGoal

دوري المؤتمر الأوروبي

اكتمل عقد المتأهلين لدور ربع النهائي ونصف النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى، تعرف على المتأهلين وموعد القرعة وأهم قواعدها.

تقام قرعة دور ربع النهائي ونصف النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية الجمعة 17 مارس 2022 في تمام الثالثة عصرا.

يمكنك مشاهدة القرعة عبر شبكة بي إن سبورتس أو عبر البث المباشر للاتحاد الأوروبي (يويفا) على موقعه.

أخبار متعلقة
دوري المؤتمر الأوروبي - تأهل ليستر سيتي ومارسيليا وأيندهوفن لربع النهائي.. ومفاجأة نرويجية دوري المؤتمر الأوروبي - فوز ليستر ومارسيليا و15 هدفا في مباراتين دوري المؤتمر الأوروبي - سجل هدفا وطُرد.. أوليفيرا يقود روما للفوز على فيتيسه نهاية قرعة الدوري الأوروبي والمؤتمر.. برشلونة ضد جالاتا سراي وليستر أمام رين

كيف تُجرى القرعة؟

ستقام قرعة ربع النهائي بشكل حر أي أن كل الفرق قابلة أن تواجه بعضها البعض دون أي قيود.

ويمكن لأي فريقين من نفس الدولة أن يلتقيا، كما لن تكون هناك أي أفضلية لأي فريق لخوض مباراة الإياب على أرضه.

المتأهلون ربع النهائي دوري المؤتمر الأوروبي

أولمبيك مارسيليا الفرنسي

ليستر سيتي الإنجليزي

بودوجليمت النرويجي

أيندهوفن الهولندي

فيينورد الهولندي

باوك اليوناني

سلافيا براج التشيكي

روما الإيطالي

مواعيد ربع النهائي

الذهاب: 7 أبريل – الإياب 14 أبريل

مواعيد نصف النهائي

الذهاب: 28 أبريل – الإياب: 5 مايو

موعد النهائي

الأربعاء 25 مايو على ملعب الوطني في ألبانيا

دوري المؤتمر الأوروبي قرعة دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
الدوري الأوروبي - أخطأ رهان تشافي.. إشبيلية يغادر بطولته المفضلة على يد وست هام تعرف على المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي.. موعد القرعة والقنوات الناقلة دوري المؤتمر الأوروبي - رأسية أبراهام تحسم تأهلا قاتلا لـ روما في مباراة "إيقاف البترول" والـ107 دقيقة والطرد.. إيفرتون ينتصر على نيوكاسل تشافي: إشبيلية المرشح الأول للفوز بالدوري الأوروبي.. ورأيت ريال مدريد في كل ألوانه بيدري: مقارنة هدفي مع ميسي؟ سجل أهدافا أفضل.. وبرشلونة المفضل للفوز بالدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي - تأهل ليستر سيتي ومارسيليا وأيندهوفن لربع النهائي.. ومفاجأة نرويجية بمشاركة مصطفى محمد.. الرائع بيدري يقود برشلونة لدك جحيم جالاتا سراي والتأهل لربع النهائي
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي - أخطأ رهان تشافي.. إشبيلية يغادر بطولته المفضلة على يد وست هام 16 دقيقة | أوروبا
تعرف على المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 18 دقيقة | أوروبا
تعرف على المتأهلين لـ ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 35 دقيقة | أوروبا
دوري المؤتمر الأوروبي - رأسية أبراهام تحسم تأهلا قاتلا لـ روما 35 دقيقة | أوروبا
في مباراة "إيقاف البترول" والـ107 دقيقة والطرد.. إيفرتون ينتصر على نيوكاسل 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشافي: إشبيلية المرشح الأول للفوز بالدوري الأوروبي.. ورأيت ريال مدريد في كل ألوانه 58 دقيقة | أوروبا
"عذرا لإيقاف لعبتكم الجميلة".. قصة الاقتحام الثاني في ملاعب الدوري الإنجليزي ساعة | تقرير في الجول
بيدري: مقارنة هدفي مع ميسي؟ سجل أهدافا أفضل.. وبرشلونة المفضل للفوز بالدوري الأوروبي 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة