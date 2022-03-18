دوري المؤتمر الأوروبي - رأسية أبراهام تحسم تأهلا قاتلا لـ روما

حسم روما تأهله لربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بتعادل مع فيتسيه آرنهم الهولندي بنتيجة 1-1 على ملعب الأولمبيكو.

وكان روما قد فاز في هولندا بهدف دون رد.

وسجل فيتييك هدف التقدم للضيوف بتسديدة صاروخية في الدقيقة 62 من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لروي باتريشيو حارس الذئاب.

هدف أصبح به فيتييك الهداف التاريخي للنادي الهولندي أوروبيا برصيد 5 أهداف.

جوزيه مورينيو أجرى عدة تغييرات هجومية لذئاب العاصمة الإيطالية بحثا عن خطف هدفا يساوي التأهل.

وتحقق للبرتغالي ما أراد بعدما أرسل بيليجريني عرضية داخل منطقة الجزاء مهدها ريك كارسدورب على رأس تامي أبراهام الذي سجل من داخل الست ياردات برأسية في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع مسجلا التعادل وخطف بطاقة التأهل.

وأصبح تامي أبراهام ثاني أكثر هداف إنجليزي في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 21 هدفا بعد هاري كين مهاجم توتنام صاحب الـ 22 هدفا.

وينتظر روما غدا الجمعة القرعة لمعرفة منافسه في ربع النهائي بعد التأهل، إذ أصبح الذئاب رفقة أتالانتا المتبقيين من الأندية الإيطالية أوروبيا بعد توديع يوفنتوس وميلان وإنتر ونابولي ولاتسيو.

وفي نفس المرحلة حسم فيينورد الهولندي تأهله لربع النهائي ليجاور جاره ألكمار في ربع النهائي.

وكرر فيينورد فوزه على بارتيزان بلجراد الصربي بنتيجة 3-1 بعدما فاز خارج أرضه ذهابا بنتيجة 5-2 حاصدا بطاقة التأهل.

ووصل باوك اليوناني لربع النهائي بالفوز على جينت البلجيكي بنتيجة 3-1 في مجموعة اللقائين إذ فاز ذهابا 1-0 وإيابا 2-1.

وفي مباراة ماراثونية، تأهل سلافيا براج التشيكي على حساب لاسك لينز النمساوي، مباراة الذهاب فاز بها الأول بنتيجة 4-1.

وفي الإياب فاز لاسك لينز بنتيجة 4-3 وفشل في حصد بطاقة التأهل رغم طرد 2 من لاعبي الفريق التشيكي.