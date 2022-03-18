الدوري الأوروبي - أخطأ رهان تشافي.. إشبيلية يغادر بطولته المفضلة على يد وست هام

تمكن وست هام يونايتد الإنجليزي من قلب الطاولة على ضيفه إشبيلية الإسباني ليقصيه من بطولته المفضلة الدوري الأوروبي، متغلبا عليه بهدفين دون رد، ليقلب نتيجة الذهاب الذي فاز به الفريق الأندلسي 1-0.

جاء ذلك بعد وقت قليل للغاية من تصريح تشافي مدرب برشلونة بأن إشبيلية هو المرشح الأقرب للفوز ببطولة الدوري الأوروبي.

وتمكن توماس سوتشيك من مساواة الطرفين في الدقيقة 39 بالهدف الأول بعد تمريرة من مايكل أنطونيو، ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وأخيرا في الدقيقة 112، سجل الأوكراني أندري يارمولينكو هدف التأهل بعد تمريرة من بابلو فورنالس، ليتأهل وست هام.

وفي مباراة الوقت القاتل، انتزع إينتراخت فرانكفورت الألماني بطاقة التأهل من ضيفه ريال بيتيس الإسباني بالتعادل 1-1، بعد نهاية الذهاب بفوز الفريق الألماني 2-1.

كان فرانكفورت سيتأهل مباشرة من الوقت الأصلي لولا هدف بورخا إيجلسياس في الدقيقة 90، بعد تمريرة من نبيل فقير.

ولكن في الدقيقة 121 سجل مارتن هينتيرجر هدف التعادل الذي قاد فرانكفورت إلى ربع النهائي.

قبلهما حسم أولمبيك ليون الفرنسي تأهله إلى ربع النهائي بالتعادل مع ضيفه بورتو البرتغالي بهدف لكل فريق، بعد فوزه ذهابا 2-1.

تقدم موسى ديمبيلي لصالح ليون في الدقيقة 13، وتعادل بيبي في الدقيقة 27، ولكن الهدف الثاني الذي بحث عنه بورتو لم يصل إليه حتى الآن.

بذلك يكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، وهم برشلونة ورينجرز ولايبزج وبراجا وأتالانتا وإينتراخت فرانكفورت ووست هام وليون.